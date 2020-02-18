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По принципу домино: в Минске в ДТП попали четыре автомобиля

18.02.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным сведениям, 41-летний водитель грузовика Isuzu двигался по ул.Ваупшасова со стороны ул.Солтыса в направлении МКАД. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в попутный автомобиль Opel. От удара Opel отбросило в остановившийся для маневра автомобиль Peugeot, который впоследствии столкнулся с фурой.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Также нужно сохранять необходимый боковой интервал.
 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
 
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