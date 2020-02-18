Обвиняемая по ДТП, в котором погибли ее родные: «Жалею, что в тот день была за рулем»

Источник материала: Tut.by

«Я потеряла своих родных и этот крест мне нести всю жизнь…», — последнее слово 20-летней Юлии, обвиняемой по резонансному смертельному ДТП, было коротким. В этой аварии девушка потеряла свою маму и бабушку. Прокурор просит наказать ее тремя годами колонии-поселения, а адвокат говорит о том, что девушку нужно оправдать. Завтра суд вынесет приговор по этому делу.





Напомним кратко обстоятельства аварии: днем 25 августа 2019 года в районе поворота на Боровляны (Минский район) 19-летняя девушка, водитель Skoda, не справилась с управлением и в заносе выехала на встречку, где столкнулась с Land Rover. В результате аварии погибли две пассажирки Skoda. Это были мама и бабушка водителя авто.

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«При скорости чуть больше 70 км/ч заноса не было бы»

Один из самых противоречивых моментов в этом ДТП — вопрос о скорости, с которой ехала Skoda. Ведь свидетели говорили, что в тот день «погода была нормальная», сама обвиняемая утверждает, что «ехала около 70». Гособвинитель же на первом заседании сообщил, что Юля ехала со скоростью 126 км/ч. Напомним, стаж вождения Юли не превысил 2 лет.

В зале суда на одном из заседаний показали видеозаписи нескольких следственных экспериментов: первые проводились в стоящем авто, заключительный — на витебской трассе. Для этого нашли Skoda, аналогичную той, на которой ехала Юлия с семьей. На место, где сидела бабушка обвиняемой, — женщина-статист. Напомним, обвиняемая считает, что причина аварии в том, что ее толкнула бабушка, сидевшая рядом.

— Я не видела, как она [бабушка] конкретно согнулась, как выпрямилась. Замечала все боковым зрением, это как будто что-то мелькает. Я даже не помню, с какой силой она толкала меня, — поясняла девушка во время эксперимента.

Юлия показала, как она могла вывернуть руль — получилось 16 сантиметров от первоначального положения. Но впоследствии девушка пояснила: «Не уверена, что руль я прокрутила именно так. Эксперимент — это не та ситуация, которая была».





С замерами, которые были получены с участием подозреваемой, следователь вместе со своим помощником выехал на трассу М3 Минск-Витебск, при этом Юлии на эксперименте не было. Необходимо было проверить: потеряет ли Skoda курсовую устойчивость, при соблюдении параметров: скорость авто 72−73 км/ч, расположения на руле рук, как показывала Юлия, резкий поворот руля на 16 см.

В день проведения натуральных испытаний дорожные условия были хуже, чем во время аварии, — проезжая часть была мокрая.

— Несмотря на то, что дорога мокрая, автомобиль остается управляемым, заноса не происходит. Колеса тормозят при отсутствии резких действий. Skoda остается в полосе движения, — к таким выводам пришел следователь после проведения нескольких заездов.

Эксперты: «Колеса не взрывались. Скорость до заноса установить нельзя»

Показания в суде дали два эксперта-автотехника, оба специалиста имеют большой стаж работы: 21 и 9 лет. На заседании они поддержали свои выводы по проведенным экспертизам.

Но у защитника обвиняемой возникли вопросы, по экспертизе, которую проводили с колесами Skoda с правой стороны — во время аварии оба разгерметизировались. При этом на заднем колесе разрывов не было, а на переднем — повреждена боковина. Тем не менее по двум шинам эксперт сделал вывод: «Признаков пневмо взрыва не было».

— Разгерметизация правого заднего колеса произошла при заносе Skoda, было отжатие шины от обода. Эту шину мы демонтировали с поврежденного диска и установили на недеформированный, чтобы проверить, есть ли повреждения. Это нормальное колесо, на нем можно было еще ездить, — пояснил эксперт.





Что касается передней шины, то разрывы ее характерны для момента столкновения во время ДТП — колесо повредилось деталями кузова авто. По мнению эксперта, об этом говорит вид и характер повреждений на шине, данные с видеозаписи.

Второй эксперт объяснял, как появились выводы по скорости Skoda. Скорость 126,5 км/ч была получена на мерном участке, на котором были видны следы — в это время автомобиль был уже в заносе. Установлено, что до начала следовой информации минимальная скорость авто могла быть 72,9 км/ч, но не исключено, что она была больше.

— Скорость до начала заноса нельзя установить — камера находилась далеко. Стрелка спидометра Skoda остановилась между 60 и 80 км/ч. Но в данном случае это не значит, что машина ехала с такой скоростью. Показатели прибора не отражали точную скорость, потому что авто было в заносе и двигалось правой стороной, а колеса вращались перпендикулярно движению.

Отвечая на вопрос адвоката, эксперт отметил, что вопрос, почему произошел занос автомобиля, следователем не ставился. Чтобы ответить на него, надо исследовать все данные.

Прокурор: «Обвиняемая хочет избежать ответственности»

Перед прениями пострадавшие добавили: заявленные ими ранее сведения со слов Юлии о том, что бабушка роняла на пол автомобиля телефон, недостоверные и вызваны их волнением. Мол, девушка не говорила, что именно упало из рук у ее пассажирки. А сама Юлия сообщила: возможно она и могла немного превысить скорость перед ДТП.

— Обвиняемая не признала свою вину, она хочет избежать ответственности. На все уточняющие вопросы говорила, что не помнит, поменяла свои показания, а потом заявила, что могла ехать быстрее. Ее показания противоречат тем, что давали свидетели. По видео видно, что бабушка сидела прямо и никуда не наклонялась, — заявил во время прений гособвинитель.

По мнению прокурора, Юлия могла осознавать опасность своего деяния, но из-за небрежности и невнимательности она выехала на разделительную полосу, а маленький стаж вождения и неоправданные приемы управления не позволили избежать аварии.

Гособвинитель потребовал признать обвиняемую виновной и с учетом того, что пострадавшая семья, которая ехала в Land Rover претензий не имеет, назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, а также лишить водительских прав на пять лет.

Потерпевшие по делу — Юлин дядя и бабушка по отцовской линии — просили «не лишать девочку свободы, ведь она себя уже наказала».

— После публикаций в СМИ многие люди, не зная всех обстоятельств дела, заранее приняли решение о строгом наказании Юлии, и высказывались об этом в комментариях. В связи с этим прошу суд проявить максимально осторожный подход при вынесении наказания. Все потерпевшие просят этого, — высказался защитник обвиняемой Сергей Иванов.

Адвокат отметил — нельзя утверждать, что именно несоблюдение скорости привело к ДТП, а по какой причине и в какой момент возник занос, никто не выяснял. Выводы по этим и многим другим вопросам являются лишь предположением обвинения. Также, неизвестно, с какой скоростью ехала Skoda до заноса, какие меры предприняла обвиняемая. Следственные эксперименты адвокат считает недостоверными, поскольку во время их проведения следователь без участия обвиняемой смоделировал совершенно другую ситуацию по своему усмотрению, а потому брать их за основу нельзя.

— Любое сомнение должно трактоваться в пользу обвиняемого, если нет доказательств. Кому лишение свободы пойдет на пользу? Ни один суд в мире не накажет Юлию сильнее, чем она наказала сама себя. Поэтому прошу для нее оправдательный приговор.

Сегодня Юлии предоставили последнее слово. Девушка разволновалась и заплакала еще перед тем, как подойти к трибуне.

— Я очень сожалею о том, что была в тот день за рулем, — эти слова Юлия повторяла в суде неоднократно. — Я потеряла своих родных людей и этот крест мне нести всю жизнь. Я очень переживаю за своего брата, не знаю, что с ним станет… Очень прошу вас быть снисходительным ко мне. Спасибо…

Приговор Юлии суд огласит завтра утром.