Не спасли: украинской альпинистке оторвало ногу в горах Аргентины









В горах Аргентины погибла альпинистка Неля Салдеева, которой во время спуска с вершины Аконкагуа камнем оторвало ногу.





Как сообщают “Факты”, о гибели альпинистки сообщил руководитель украинского клуба «Кулуар» Тарас Поздний, который не единожды бывал в походах вместе с ней.





«15-го числа группа в полном составе поднялась на вершину и начала спуск. Неля шла в хвосте группы, но за ней еще было около пяти ребят. Впереди и сзади шли другие восходители. На высоте 6300−6400 метров одинокий камень размером с футбольный мяч на огромной скорости врезался в ногу Нели в районе колена и просто оторвал ее», — сообщает Тарас Поздний.





По его словам, пострадавшей быстро наложили жгут и начали спускать альпинистку к месту, откуда бы ее мог забрать вертолет, но травма оказалась слишком тяжелой.



