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В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный

18.02.2020 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Малорите вор разгромил мебельный магазин. 

По информации УВД Брестского облисполкома, было получено сообщение о том, что из окна мебельного магазина вылез неизвестный и скрылся. 

Звонивший человек описал приметы мужчины и направление, куда тот направился. Он был задержан – это оказался работающий 32-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим. 

В Малорите мужчина хотел ограбить ювелирный магазин, но по ошибке забрался в мебельный
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Задержанный рассказал, что принял мебельный магазин за ювелирный. Мужчина сослался на состояние похмельного синдрома. Чтобы материально обогатиться, фигурант разбил ногой окно и попал в помещение. 

Поняв свою ошибку, мужчина взял стул и начал бить им по двери магазина и пяти фужерам, которые были рядом. Затем бросил стул и покинул торговый объект через окно. 

Действиям мужчины будет дана правовая оценка. 

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Новости Беларуси. В Малорите вор разгромил мебельный магазин.  По информации УВД Брестского облисполкома, было получено сообщение о том, что из окна мебельного...
 
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