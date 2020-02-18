В Жлобине таксистка сбила семилетнего велосипедиста

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло около 2 часов дня 17 февраля в Жлобине. В дворовой территории по ул. Карибского семилетний мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль проезжей части транспортных средств.

Бреста Житель угнал из автосервиса машину и попал в ДТП

Как пояснила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья ТКАЧЕВА, в этот момент по дороге ехало такси марки «Фольксваген Поло» под управлением 31-летней женщины. Столкновения избежать не удалось, мальчик попал под машину.

В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.