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В Жлобине таксистка сбила семилетнего велосипедиста

18.02.2020 19:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Жлобине таксистка сбила семилетнего велосипедиста
УВД Гомельского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло около 2 часов дня 17 февраля в Жлобине. В дворовой территории по ул. Карибского семилетний мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль проезжей части транспортных средств.

В Жлобине таксистка сбила семилетнего велосипедиста Житель Бреста угнал из автосервиса машину и попал в ДТП

Как пояснила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья ТКАЧЕВА, в этот момент по дороге ехало такси марки «Фольксваген Поло» под управлением 31-летней женщины. Столкновения избежать не удалось, мальчик попал под машину.

В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест
 
 
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