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Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

18.02.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

Во время рейда правоохранители преследовали нарушителей, которые сначала пытались исчезнуть на автомобиле. Потом они бросили машину и скрылись.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

В тот же день их задержали бойцы «Алмаза». В машине найдено 160 килограммов лосиного мяса. По факту незаконной охоты Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

Бойцы «Алмаза» задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху

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Новости беларуси. Браконьеры, которые убили беременную лосиху, задержаны в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время рейда...
 
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