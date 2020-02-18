Удивительное явление: в Минске в феврале появилась радуга

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 февраля радугу посреди зимы могли наблюдать жители Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Явление для февраля необычное. Впрочем, особенно удивляться такому зрелищу не стоит. Как отмечают специалисты, причина тому – аномальное тепло, которое установилось в этом году в стране.