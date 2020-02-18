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Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сергей Терентьев – посол Беларуси в Египте – кроме основных направлений сотрудничества назвал и перспективные. Речь об айти, образовании. Готовы внедриться и в энергетический рынок Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна постепенно превращается из чистого импортера в чистого экспортера энергоресурсов. Здесь мы можем предложить свои возможности в области газонтранспорта, например.
Сегодня нас связывает товарооборот более 130 миллионов долларов. Еще в 2016-м он был в два раза меньше. И в фокусе, конечно, работа с техникой.
В Египте уже есть сборочные производства МТЗ и грузовых автомобилей МАЗа (с конвейера сошло более 70 единиц), есть и сборка техники «Амкодора».
Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:
Двусторонняя торговля – это хорошо, но страны уже смотрят дальше, на третьи рынки.
Сергей Терентьев:
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Новости Беларуси. Сергей Терентьев – посол Беларуси в Египте – кроме основных направлений сотрудничества назвал и перспективные. Речь об айти, образовании....
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