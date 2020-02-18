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В Гомеле осудили 20-летнего «уклониста»

18.02.2020 20:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле осудили 20-летнего «уклониста»
Фото из открытых источников

В Гомеле состоялось открытое судебное заседание по уголовному делу об уклонении 20-летнего парня от призыва на воинскую службу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

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Молодому человеку предъявили обвинение по ч.1 ст.435 УК Республики Беларусь. Во время судебного разбирательства 20-летний житель Гомеля подтвердил, что знал о необходимости явиться в военкомат в назначенное время и был в курсе об ответственности за неявку. Однако в военкомат не пришел, на звонки и сообщения в мессенджерах не отвечал, по месту жительства не появлялся, проживал у друзей и знакомых, поскольку боялся последствий.

В итоге суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

 
Теги: Гомель
 
 
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Судебное заседание было открытым.
 
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