«Пусть доживет здесь». Как под Браславом спасают списанных лошадей

belnovosti.by Помимо коров, овец, гусей, семья заботится о бездомных собаках и котах, а также уже 6 лет спасает списанных лошадей, участвовавших ранее в скачках, выступающих в цирке, которые когда-то получили травму и оказались ненужными, пишет





В деревню неподалеку от Браслава летом приезжают люди, которые купили в этом месте недвижимость, а зимой здесь и вовсе никого нет.





Сейчас на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Горбунок» находятся 10 лошадей, для которых созданы все необходимые условия. На кормах здесь не экономят, Елена самостоятельно лечит животных и работает с каждым питомцем отдельно.









Героиня нашей истории вспоминает, как проводила лето в этой деревне, у бабушки. Позже, повзрослев, отправилась в Москву получать высшее образование. С мужем жили в своем доме в Подмосквье, Елена занималась конным спортом в непрофессиональной лиге.





- Купив первого коня, Кнопочку, была мысль выступать, но лошадь сломала ногу, поэтому рисковать здоровьем животного, давая ему сильные нагрузки, я не могла, и идею о выступлении пришлось отложить.





Лошадь осталась у нас. А позже на конюшню привозили списанных жеребцов. Так у нашей Кнопочки появился друг – серый рысак Пашка.





Вернулись в Беларусь мы по причине болезни бабушки, за которой нужно было ухаживать, помогать по хозяйству. Думала, что поживу здесь некоторое время и уеду. В тот момент я еще не знала, что останусь здесь надолго





Первая лошадь, которая попала ко мне в конюшню здесь – ослепший спортивный конь подруги, который живет у нас до сих пор. Позже начали обращаться и другие люди, которые не могли отправить своего питомца на убой. Многие животные приносили своим хозяевам неплохие спортивные результаты, некоторые выступали в цирке, а какой-то момент из-за травм выступать не смогли.





Есть у нас цирковые лошади, получившие травмы. Многие могут подумать, что на манеж животное можно вывести, но ведь внешний вид все же не соответствует. Есть и еще конкурная лошадь, которая ослепла. На ней какое-то время еще ездили и на травмированной, но так как к соревнованиям ее никто допустить не мог, то она и стала ненужной.





Здесь находятся лошади, у которых возникли проблемы со здоровьем: это могут быть как травмы, так и проблемы с психикой.





Например, лошадь, которая до этого выступала, участвовала в соревнованиях, не может сразу же привыкнуть к другому образу жизни. На своем новом месте животные могут адаптироваться месяцами.









Однажды привезли коня, который практически не вставал. Отдали его мне со словами: «Пусть доживет здесь». А он совсем не торопился умирать: мы ухаживали за ним, оказывали нужную помощь. И когда лошадь поднялась, то негативно реагировала на людей, подойти к ней было практически невозможно.





О сложностях

- Самое сложное – пережить смерть животного. К ним привыкаешь. Была у меня одна лошадь, которая умерла тихо: с утра пришли – а его уже нет. А другой питомец совсем по-другому: он, видимо, все понимал и три дня плакал, всем своим видом показывая, как нуждается во внимании. Те чувства невозможно передать словами. Эмоционально это очень тяжело.





Ухаживать за большим количеством лошадей сложно и физически, ведь бывают случаи, когда и сам заболел, а все равно нужно найти силы покормить животное, убрать у него.





Обучение верховой езде

- Мы пробуем обучать людей верховой езде, но у местных жителей популярностью это не пользуется. Иногда только туристы любят покататься на лошадях. А обучение – процесс сложный и длительный, поэтому желающих немного.





Наше хозяйство не приносит доход, наоборот, сейчас мы только вкладываем и зарабатываем для того, чтобы хватало на содержание животных.





О помощи бездомным животным

Заботится Елена и о бездомных котах и собаках, найденных на улице. Многие, узнав о том, что я могу приютить животное, просто подбрасывают их. Но встречаются среди таких людей и ответственные.





В этом году один мужчина привез котенка, сказав, что случайно нашел его на дороге и попросил приютить, так как у самого в квартире в Минске четвероногих друзей много и нет возможности забрать его с собой. Неожиданно, но через недели две он приехал, привез корм, поинтересовался, нужна ли помощь.





Не хотелось вернуться в город?

- У каждого человека случаются минуты слабости. Бывает, сложно морально, ведь кони могут болеть одновременно, тогда действительно нет ни сил, ни времени: ты практически не спишь, не ешь. И в такие моменты, конечно, может возникать вопрос, а для чего ты вообще все это делаешь? Но это бывает очень редко.





Все становится на свои места, когда видишь, как твои лошади выздоравливают и смотрят на тебя счастливыми глазами. Тогда я понимаю, что все делаю правильно.





Кардинально менять образ жизни ни в коем случае не собираюсь. Животных я люблю, и они это чувствуют.





Фото: личный архив героини