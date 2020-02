В Минске представили книгу об экспертах IT, переехавших в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске представили книгу о вкусах белорусского IT. В основу издания легли десять историй молодых людей, которые приехали из Италии, Украины, Казахстана и России. Многие жили за рубежом, но в итоге решили остаться в Беларуси, передает «МИР 24».



«Глобальная цель – сделать следующий шаг и начать говорить, и начать позиционировать Беларусь на международной арене в новом качестве, не только как о туристической мекке, но и как стране для инвестиций и стране для зарабатывания денег, и работы, и жизни здесь», – сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Анатолий Глаз.



«Эта книга создана с помощью тех людей, которые уже сделали этот шаг, которые переехали в нашу страну. Нашли здесь себя, родили здесь детей, они поступают в наши школы, в наши университеты, они здесь активно развиваются и они любят этот город», – пояснила продюсер проекта «Taste IT in Belarus» Кристина Михалева.

В сборнике также рассказывается о белорусских достопримечательностях и национальной кухне.