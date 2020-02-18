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В Минске представили книгу об экспертах IT, переехавших в Беларусь
18.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске представили книгу о вкусах белорусского IT. В основу издания легли десять историй молодых людей, которые приехали из Италии, Украины, Казахстана и России. Многие жили за рубежом, но в итоге решили остаться в Беларуси, передает «МИР 24».
В сборнике также рассказывается о белорусских достопримечательностях и национальной кухне.
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В основу издания легли десять историй молодых людей, которые приехали из Италии, Украины, Казахстана и России.
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