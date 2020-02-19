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В Витебске перекрыли движение на одной из улиц. Как теперь едет транспорт?

19.02.2020 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске перекрыли движение по 2-й Городокской улице: делают ремонт на соседней улице Титова, сообщает горисполком.

Транспорт теперь ездит в одну сторону: по Князева — на улицу Ленинградскую, и по Псковской — на улицу Титова.

Расписание движения общественного транспорта не изменилось.

 
Теги: Витебск
 
 
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Транспорт теперь ездит в одну сторону по двум соседним улицам.
 
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