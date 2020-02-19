В Витебске перекрыли движение на одной из улиц. Как теперь едет транспорт?

Источник материала: Tut.by

В Витебске перекрыли движение по 2-й Городокской улице: делают ремонт на соседней улице Титова, сообщает горисполком.

Транспорт теперь ездит в одну сторону: по Князева — на улицу Ленинградскую, и по Псковской — на улицу Титова.

Расписание движения общественного транспорта не изменилось.