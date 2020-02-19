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В Витебске перекрыли движение на одной из улиц. Как теперь едет транспорт?
Источник материала: Tut.by
В Витебске перекрыли движение по 2-й Городокской улице: делают ремонт на соседней улице Титова,
Транспорт теперь ездит в одну сторону: по Князева — на улицу Ленинградскую, и по Псковской — на улицу Титова.
Расписание движения общественного транспорта не изменилось.
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Транспорт теперь ездит в одну сторону по двум соседним улицам.
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