Эксперт: Кремль будет усиливать давление на Лукашенко к президентским «выборам»

zn.ua пишет украинский эксперт по Беларуси Андрей Паливода. Об этом своем материале дляпишет украинский эксперт по Беларуси Андрей Паливода.





«Достаточно взглянуть на российское информационное поле, чтобы убедиться: российским СМИ пошел заказ. И давление на Лукашенко будет лишь усиливаться к «президентским выборам», — отмечает обозреватель.





При этом эксперт считает маловероятным то, что Москва может ослабить хватку и вернуться к прежней модели взаимоотношений с Минском. Однако полностью не исключает такого варианта развития событий.





«Мы уже не раз видели, как в отношениях между Минском и Москвой практически наступала холодная война. Но затем стороны неожиданно резко находили общий язык, а Лукашенко получал все, что ему требовалось. Вряд ли, конечно, такое случится в этот раз. Но и вероятность подобного исхода все-таки не нулевая», — пишет Паливода.





«В Кремле достаточно башен, обитатели которых получали неплохие дивиденды от прежней модели отношений с Беларусью и хотели бы ее вернуть», - резюмирует эксперт.