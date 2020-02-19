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Эксперт: Кремль будет усиливать давление на Лукашенко к президентским «выборам»
Источник материала: Партизан
Отношения руководства Российской Федерации и Республики Беларусь достигли точки максимального обострения – самого серьезного за четверть века. И Кремль будет усиливать давление на Минск и Лукашенко как минимум до «выборов президента» Беларуси, которые запланированы на 30 августа.
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«Достаточно взглянуть на российское информационное поле, чтобы убедиться: российским СМИ пошел заказ. И давление на Лукашенко будет лишь усиливаться к «президентским выборам», — отмечает обозреватель.
При этом эксперт считает маловероятным то, что Москва может ослабить хватку и вернуться к прежней модели взаимоотношений с Минском. Однако полностью не исключает такого варианта развития событий.
«Мы уже не раз видели, как в отношениях между Минском и Москвой практически наступала холодная война. Но затем стороны неожиданно резко находили общий язык, а Лукашенко получал все, что ему требовалось. Вряд ли, конечно, такое случится в этот раз. Но и вероятность подобного исхода все-таки не нулевая», — пишет Паливода.
«В Кремле достаточно башен, обитатели которых получали неплохие дивиденды от прежней модели отношений с Беларусью и хотели бы ее вернуть», - резюмирует эксперт.
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Отношения руководства Российской Федерации и Республики Беларусь достигли точки максимального обострения – самого серьезного за четверть века. И Кремль будет...
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