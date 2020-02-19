|
19-летний парень бьет рекорды ЛЧ. Этой ночью он выдал сумасшедший матч
Источник материала: Tut.by
Этой ночью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на своем поле обыграла один из топ-клубов мира «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1. Оба мяча за хозяев забил 19-летний Эрлинг Холанд.
Таким образом он стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды. Ранее футболист забил 8 голов за «Ред Булл Зальцбург» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Более того, 19-летний норвежец добрался до отметки в 10 голов в главном еврокубке за 7 матчей – это сразу на 4 матча быстрее предыдущего рекорда. Ранее нападающим Адриано, Садьо Мане и Роберто Фирмино удавалось забить 10 голов в первых 11 матчах в рамках Лиги чемпионов.
А еще Эрлинг стал пятым игроком в истории Лиги/Кубка чемпионов, которому удалось в свой дебютный сезон в этом турнире отметиться 10 и более забитыми голами.
До него это удалось Жюсту Фонтену в сезоне-1958/1959 за «Реймс», Клаудио Сулсеру за «Грассхопер» в сезоне-1978/1979, Садио Мане и Роберто Фирмино за «Ливерпуль» в сезоне-2017/2018.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешел в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила 20 млн евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)