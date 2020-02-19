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Исследование: Amnesty International представила обзор по Беларуси в Совет ООН по правам человека

19.02.2020 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Amnesty International подготовила специальный брифинг в рамках Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека, процедуру которого Беларусь пройдёт в июне 2020 года. Английская версия документа была опубликована 7 февраля 2020 года.

В этом исследовании Amnesty International оценивает, в какой степени были выполнены рекомендации, адресованные белорусским властям в рамках предыдущего УПО.

Кроме того, Amnesty International представляет и своё видение ситуации по ряду других критических для Беларуси тем, таким как продолжающееся использование смертной казни. В 2019 году в Беларуси казнили не менее трёх человек, и ещё троих приговорили к смертной казни. В 2020 году уже двое молодых людей были приговорены к смертной казни.

В брифинге Amnesty International повторяет свой призыв немедленно ввести мораторий на смертную казнь и положить конец бесчеловечному обращению с родственниками осуждённых и казнённых людей.

Другой темой, на которой специально останавливаются исследователи Amnesty International, стало невыполнение Беларусью своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом в области прав человека, в частности, в отношении свободы выражения мнений, свободы объединений и мирных собраний, в области ювенальной юстиции и обеспечения справедливого судопроизводства, в вопросах, касающихся дискриминации и соблюдения других прав человека.

Так, Amnesty International отмечает, что вступившие в декабре 2018 года поправки к Закону о средствах массовой информации значительно усилили государственный контроль за интернет-СМИ. Речь идёт, например, об обязательной регистрации всех оставляющих комментарии в онлайн-форумах и введение юридической ответственности собственников СМИ за содержание таких комментариев. Кроме того, исследователи указали на практику наложения непомерно больших штрафов на независимых журналистов, сотрудничающих с международными СМИ (такое сотрудничество приравнено к правонарушению и карается соответственно статье «незаконное изготовление и/или распространение продукции средств массовой информации»).

За прошедшие с представления очередного периодического обзора пять лет значительно ухудшилась в Беларуси и ситуация со свободой собраний. Поправки к Закону о массовых мероприятиях от января 2019 года установили ответственность организаторов мероприятий по оплате работы милиции по охране общественного порядка, работы медицинских служб, а также уборки территории, на которой проходит общественное мероприятие. Это является прямым препятствием для организаций и частных лиц, которые не могут позволить себе такие расходы для осуществления своего права на мирные собрания.

В Беларуси продолжаются преследования оппозиционных активистов и политиков, до предела усложнена процедура регистрации общественных объединений. И хотя отмечаются и некоторые позитивные подвижки — например, отмена ст. 193.1 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривавшей уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной организации, — они компенсируются регрессом в других областях. Та же статья «мигрировала» в Кодекс об административных правонарушениях, который установил штраф за участие в деятельности незарегистрированных организаций в размере до 1275 белорусских рублей (615 долларов США).

В качестве рекомендаций белорусским властям Amnesty International призвала их в полной мере соблюдать общепризнанные права человека, в первую очередь права на свободу выражения мнения, свободу собраний и ассоциаций, а также прекратить репрессии в отношении критиков правительства и инакомыслящих.
 
 
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Amnesty International подготовила специальный брифинг в рамках Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека, процедуру которого Беларусь...
 
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