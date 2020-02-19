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SpaceX с 2021 года будет доставлять в космос туристов

19.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

SpaceX с 2021 года будет доставлять в космос туристов
Фото Space

Американская компании SpaceX с 2021 года на новом корабле Crew Dragon будет доставлять на орбиту космических туристов. Как сообщил 18 февраля портал Space, уже подписано соглашение с компанией космического туризма Space Adventures. Оно предполагает, что до четырех туристов смогут совершать полеты продолжительностью до пяти суток.

Первый полет может состояться уже в начале 2021 года. Стыковка с МКС не планируется.

«Это историческое событие откроет возможность совершить полет в космос для всех тех, кто мечтает об этом», — привел Space слова президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как сообщил Space, компания Space Adventures организовала полеты на российских космических кораблях «Союз» для семи туристов — американского бизнесмена Денниса Тито в 2001 году, южноафриканского бизнесмена Марка Шаттлворта в 2002 году, американского бизнесмена Грегори Олсена в 2005 году, американки иранского происхождения Ануш Ансари в 2006 году, американского миллиардера Чарльза Симони в 2007 и 2009 годах, американского разработчика компьютерных игр Ричарда Гэрриота в 2008 году, основателя и руководителя канадской компании «Цирк дю солей» Ги Лалиберте в 2009 году.

Crew Dragon — модифицированная версия грузового Dragon, который с 2010 года доставляет грузы на МКС.

Crew Dragon способен вместить экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве «спасательной шлюпки» на МКС в случае возникновения аварийной ситуации.

БЕЛТА

 
 
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Американская компании SpaceX с 2021 года на новом корабле Crew Dragon будет доставлять на орбиту космических туристов. Как сообщил 18 февраля портал Space, уже...
 
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