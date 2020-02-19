29 февраля в Горках будет днем безвозмездного труда — так решил райисполком

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий райисполком рекомендует организовать 29 февраля день безвозмездного труда. Заработанные деньги направят УКПП «Коммунальник» и Овсянковскому сельисполкому — для подготовки к «Дожинкам-2020».





Исполком принял решение о благоустройстве территорий города и сельских населенных пунктов на основании закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и ходатайства трудового коллектива КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» и Овсянковского сельисполкома.

В документе сказано, что «руководителям организаций города Горки и Горецкого района, председателям сельских исполнительных комитетов рекомендовано организовать 29 февраля 2020 года день безвозмездного труда».