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29 февраля в Горках будет днем безвозмездного труда — так решил райисполком
19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий райисполком рекомендует организовать 29 февраля день безвозмездного труда. Заработанные деньги направят УКПП «Коммунальник» и Овсянковскому сельисполкому — для подготовки к «Дожинкам-2020».
Исполком
В документе сказано, что «руководителям организаций города Горки и Горецкого района, председателям сельских исполнительных комитетов рекомендовано организовать 29 февраля 2020 года день безвозмездного труда».
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Горецкий райисполком рекомендует организовать 29 февраля день безвозмездного труда. Заработанные деньги направят УКПП «Коммунальник» и Овсянковскому...
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