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29 февраля в Горках будет днем безвозмездного труда — так решил райисполком

19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий райисполком рекомендует организовать 29 февраля день безвозмездного труда. Заработанные деньги направят УКПП «Коммунальник» и Овсянковскому сельисполкому — для подготовки к «Дожинкам-2020».

 

29 февраля в Горках будет днем безвозмездного труда — так решил райисполком
Снимок использован для иллюстрации. Фото Михаила Левцова

 

Исполком принял решение о благоустройстве территорий города и сельских населенных пунктов на основании закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и ходатайства трудового коллектива КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» и Овсянковского сельисполкома.

В документе сказано, что «руководителям организаций города Горки и Горецкого района, председателям сельских исполнительных комитетов рекомендовано организовать 29 февраля 2020 года день безвозмездного труда».


 
 
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  Горецкий райисполком рекомендует организовать 29 февраля день безвозмездного труда. Заработанные деньги направят УКПП «Коммунальник» и Овсянковскому...
 
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