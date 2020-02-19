Глава МВД: Число наркопреступлений в Беларуси уменьшилось

Источник материала: Ежедневник



БелТА

Число наркопреступлений в Беларуси уменьшилось, однако возросло количество изымаемых наркотиков, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

По словам Караева, в минувшем году совершено около 4,5 тыс. преступлений в этой сфере, из них половина связана со сбытом.

«Самое главное достижение: начиная с 2015 года число случаев передозировок с несовершеннолетними и, следовательно, их смертей сократилось в 37 раз, по сравнению с 2018 годом – в три раза», – цитирует БелТА слова министра.

Юрий Караев подчеркнул, что в Беларусь идут поставки как с востока, так и с запада.

Министр констатировал, что синтетические наркотики, которые считаются наиболее опасными, идут транзитом через нашу страну с запада на восток.

В целом МВД намерено не просто бороться с последствиями незаконного оборота наркотиков, а активно заниматься профилактикой.

Караев напомнил, что в стране на базе РНПЦ психического здоровья создан пилотный центр длительной реабилитации наркозависимых.

«Если сравнивать с другими странами, то у нас более чем хорошо. Но это такая сфера, что мы должны за каждого бороться. Каждая человеческая судьба нам дорога», – подытожил министр.