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В Бресте сезон озеленения начали в феврале

19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте благодаря теплой погоде сезон озеленения начался раньше обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Коммунальник" городского ЖКХ Юрий Климахович.

В Бресте сезон озеленения начали в феврале

"Зима в этом году у нас так и не наступила. Погода была преимущественно теплой, земля не промерзла. В связи с положительными температурами в начале февраля уже начали первые посадки деревьев: на три недели раньше, чем в прошлом году", - отметил Юрий Климахович.

За это время коммунальники высадили 4,2 тыс. саженцев. Новые деревья появились на Ковельском шоссе, в микрорайонах Ковалево и Речица. Сейчас специалисты занимаются озеленением в строящемся Юго-Западном микрорайоне, восточной части города, микрорайоне Южный. Новые насаждения появятся в зоне отдыха на трассе М1 вблизи деревни Косичи. Пока в грунт высаживают лиственные породы - березы, клены, дубы, липы, ясени. С марта начнется посадка кустарников и хвойных растений.

Специалисты стараются исключить риски гибели саженцев из-за возможных заморозков. Перед посадкой всегда учитывают прогноз погоды на ближайшие дни.

Помимо жилых массивов зеленых насаждений станет больше в местах отдыха горожан. В частности, весной на набережной Мухавца и в Городском саду к лиственным породам добавятся декоративные ели и сосны, пихты, туи, можжевельник.

Всего в Бресте планируется высадить 17 тыс. деревьев (на 9 тыс. больше 2019 года) и около 2 тыс. кустарников. Коммунальники позаботятся и о цветочном оформлении. Красок областному центру добавят не менее 600 тыс. различных цветов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте благодаря теплой погоде сезон озеленения начался раньше обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Коммунальник" городского ЖКХ...
 
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