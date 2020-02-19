МВД: наркотики в Беларусь попадают в основном из России

«Очевидно, что в последнее время вопросы антинаркотической политики уже перестали быть проблемой исключительно силовых структур и стали наполняться социальной компонентой. Все больше усилий концентрируется на профилактике», — сказал он, передает пресс-секретарь правительства.





Сергей Румас подчеркнул, что по итогам октябрьского совещания у президента были сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые решения.





Они касаются не только противодействия незаконному обороту наркотиков, но и повышения уровня наркологической помощи и возвращения в общество лиц, страдающих наркозависимостью.





Премьер признал, что число попыток использовать Беларусь для наркотрафика не сокращается.





«Беларусь по-прежнему привлекательна для наркодилеров. В связи с этим деятельность правоохранителей должна быть адекватна появляющимся вызовам и угрозам», — добавил он.









Сергей Румас коснулся и экономической составляющей проблемы. По его словам, наркозависимые в большинстве случаев не вовлечены в социальные и экономические процессы. Для преодоления проблемы важна организация постоянной занятости и социализации наркозависимых после их лечения и реабилитации.





Пресс-служба МВД Беларуси уточняет, что «в настоящее время обстановка в сфере нелегальных поставок наркотиков из-за границы на внутренний рынок характеризуется преобладанием российского вектора».





Органами внутренних дел, таможенными и пограничными службами из незаконного оборота изъято более полутора тонн наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Пресечено 29 каналов поставок наркотиков.





Наряду с этим активизировалась деятельность международных преступных группировок, ориентированных на поставки наркотиков, преимущественно марокканского гашиша, из стран Евросоюза на территорию ЕАЭС. При этом увеличилось количество транзитных поставок МDМА, мефедрона и кокаина.





«Указанные факторы свидетельствуют о нарастании внешней наркоугрозы», – подчеркнул глава МВД Юрий Караев в своем докладе.





Глава ведомства отметил, что в прошлом году в 2,8 раза уменьшилось количество передозировок наркотиками у несовершеннолетних, а в сравнении с 2015 годом – в 37 раз.





Лиц в возрасте до 18 лет, вовлеченных в наркооборот, с каждым годом становится меньше. Вместе с тем тревогу вызывает многоэпизодность совершаемых ими преступлений, преобладание исключительно корыстного интереса, нежелание отказаться от преступных намерений при полном осознании неправомерности своих действий.





Одним из индикаторов оздоровления наркоситуации является снижение количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Сокращение уровня рецидивной преступности в этой сфере указывает на эффективность деятельности пенитенциарной системы.





Актуальным вопросом остается вовлечение молодежи в наркопреступность посредством интернета. В этой связи МВД эффективно используются возможности подразделений интернет-разведки не только в выявлении и пресечении преступлений, но и в блокировании доступа к наркоконтенту.









Несмотря на все еще высокий уровень латентности наркомании, лица, потребляющие наркотики, и их близкие начали с большим доверием обращаться за получением профессиональной медицинской помощи.





Однако степень стигматизации наркозависимых в обществе по-прежнему высока, что побуждает к более активной работе заинтересованных по преодолению этих процессов, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.