﻿ Соболенко обыграла гречанку Саккари и вышла во второй круг турнира в Дубае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко обыграла гречанку Саккари и вышла во второй круг турнира в Дубае

19.02.2020 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко обыграла гречанку Саккари и вышла во второй круг турнира в Дубае
Женская теннисная ассоциация

В Дубае продолжается турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $2,6 млн. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) успешно преодолела первый круг соревнований.

Соболенко обыграла гречанку Саккари и вышла во второй круг турнира в Дубае Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Дубае

Наша спортсменка в трех сетах была сильнее греческой теннисистки Марии Саккари (21) – 6:2, 4:6, 6:1. Матч продолжался более двух часов. Следующей соперницей белоруски станет ее партнерша по парным выступлениям бельгийка Элизе Мертенс (22). Матч предварительно состоится 19 февраля в 16.00 по белорусскому времени.

Напомним, ранее из борьбы в Дубае выбыла Александра Саснович (114). Турнир продолжится до 23 февраля.

В 1/16 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Илья Ивашко (137-е место в рейтинге ATP) в борьбе уступил хорватскому теннисисту Марину Чиличу (39) – 6:3, 6:7 (5:7), 4:6. В поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (72) будет австрийский теннисист Деннис Новак (95). Матч пройдет 19 февраля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории «Премьер» с призовым фондом около $2,6 млн.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика