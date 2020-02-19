Соболенко обыграла гречанку Саккари и вышла во второй круг турнира в Дубае

Источник материала: Аргументы и факты

В Дубае продолжается турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $2,6 млн. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) успешно преодолела первый круг соревнований.

Наша спортсменка в трех сетах была сильнее греческой теннисистки Марии Саккари (21) – 6:2, 4:6, 6:1. Матч продолжался более двух часов. Следующей соперницей белоруски станет ее партнерша по парным выступлениям бельгийка Элизе Мертенс (22). Матч предварительно состоится 19 февраля в 16.00 по белорусскому времени.

Напомним, ранее из борьбы в Дубае выбыла Александра Саснович (114). Турнир продолжится до 23 февраля.

В 1/16 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Илья Ивашко (137-е место в рейтинге ATP) в борьбе уступил хорватскому теннисисту Марину Чиличу (39) – 6:3, 6:7 (5:7), 4:6. В поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (72) будет австрийский теннисист Деннис Новак (95). Матч пройдет 19 февраля.