Водитель маршрутки, который мог ездить только в очках, но не хотел, пойдет в суд за аварию с тремя пострадавшими

Источник материала: Tut.by

9 августа 2019 года в Ивьевском районе 27-летний водитель микроавтобуса перевозил пассажиров по маршруту Сморгонь — Гродно. Вечером, около 22 часов, его маршрутка врезалась в остановившуюся для разворота на перекрестке фуру. Следствие по делу завершено , оно передано в прокуратуру для направления в суд.



Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

В момент аварии в микроавтобусе было десять пассажиров, которые не были пристегнуты, трое из них получили тяжелые травмы.

Следователи выяснили, что у водителя были проблемы со зрением. Медкомиссией ему было разрешено управлять транспортом только в очках. Но в момент аварии мужчина был без очков, хоть при себе они у него и были.

Было возбуждено дело за нарушение ПДД, совершенное по неосторожности и повлекшее тяжкие телесные повреждения у пассажиров. Скоро водитель предстанет перед судом.