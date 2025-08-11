«Этот красавчик достоин жить дальше». Как семья восстанавливает родовой дом пяти поколений

— Папа дошел до Берлина, получил ранение в ногу. Он всю жизнь испытывал дискомфорт, но никогда не жаловался. Сам он родом из этих мест. Дом дедушки когда-то стоял на этом же участке. Мы жили очень дружно, были горой друг за дружкой, несмотря на разницу в возрасте. Чтобы вы понимали, какие молодцы были наши родители: когда я уехала учиться в техникум, в доме родилось еще двое детей. Младшая сестра почти ровесница моей дочери.

Анна Иосифовна родителями восхищается. Требовалось немало усилий, чтобы прокормить всех и дать детям хорошее образование, но они справились. Отец работал бригадиром плотницкой бригады, держал большое хозяйство, а мама занималась бытом. Женщина вспоминает ее вкусную еду, заботу.

- Из ничего сделает конфетку. Все мы ходили в чистой и выглаженной одежде. Часто слышали комплименты в свой адрес по этому поводу.

Любимым местом в доме до сих пор является парадная веранда. Она хоть и маленькая, но именно там родители принимали гостей. А та, что со двора, служила кухней.