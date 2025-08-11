|
«Этот красавчик достоин жить дальше». Как семья восстанавливает родовой дом пяти поколений
Краска на фасаде этого дома шелушится, ступени немного покосились, а с потолка веранды мелодично капает вода в кружку из под кофе. Но он все еще очень красив. Хмурое летнее небо и почтенный возраст сруба не портят атмосферу в доме. Напротив, комнаты, в которых выросло больше двадцати человек, ждет глобальное обновление. Веста — представительница пятого поколения семьи, чья жизнь связана с этой деревенской хатой. В этом году вместе с мужем они решили восстановить семейное гнездо. Сделано еще немного, но каждый этап дает возможность узнать о семье чуточку больше.
С двух сторон хату украшают веранды со стеклянными витражами. Между ними длинный темный коридор. С одной стороны видны зеленые ветки деревьев в солнечных лучах, а с другой стоит Анна Иосифовна. Ей скоро восемьдесят четыре года.
Ее отец — участник Великой Отечественной войны. Вместе с супругой Марией он построил этот дом в начале 50-х. В этих стенах они воспитывали девять детей: пять девочек и четыре мальчика.
— Папа дошел до Берлина, получил ранение в ногу. Он всю жизнь испытывал дискомфорт, но никогда не жаловался. Сам он родом из этих мест. Дом дедушки когда-то стоял на этом же участке. Мы жили очень дружно, были горой друг за дружкой, несмотря на разницу в возрасте. Чтобы вы понимали, какие молодцы были наши родители: когда я уехала учиться в техникум, в доме родилось еще двое детей. Младшая сестра почти ровесница моей дочери.
Анна Иосифовна родителями восхищается. Требовалось немало усилий, чтобы прокормить всех и дать детям хорошее образование, но они справились. Отец работал бригадиром плотницкой бригады, держал большое хозяйство, а мама занималась бытом. Женщина вспоминает ее вкусную еду, заботу.
- Из ничего сделает конфетку. Все мы ходили в чистой и выглаженной одежде. Часто слышали комплименты в свой адрес по этому поводу.
Любимым местом в доме до сих пор является парадная веранда. Она хоть и маленькая, но именно там родители принимали гостей. А та, что со двора, служила кухней.
Женщина вышла замуж за парня-односельчанина. Их дочь и сын тоже росли в родительской хате. Позже семья переехала в Минск, где получила квартиру от завода. В деревню супруги вернулись уже будучи пенсионерами. Рядом с домом родителей они возвели свое жилище, взяв за основу сельский магазин и обложив его кирпичом.
— Нас было так много, но все повзрослели и разъехались, а дом опустел. Родные и друзья начали останавливаться у нас с мужем. Все это время я приглядывала за домом детства. Летом двери всегда были открыты. Я каждый день заходила сюда, ложилась на диван и просто отдыхала. Мои воспоминания выгоняли тишину из этих стен.
Так продолжалось несколько десятилетий, пока Веста — правнучка владельцев дома Иосифа и Марии — не решила поставить точку в превращении хаты в ветхое строение.
«В процессе ремонта нашли монету 1832 года»
— Мы хоть и очень дружны, но когда на одной кухне много хозяек, порой приходится тяжело. А в деревню приезжаем часто, поэтому хотелось уже чего-то своего. Знаете, раньше мы все пытались из вёсак убежать, считая, что это колхоз. Сейчас же наоборот — ждем выходных, чтобы сбежать из города, — рассказывает девушка. — Сначала думали искать участок или домик, но родственники сами предложили заняться хатой прадедушки. У каждого члена семьи отсюда есть хорошие воспоминания. При этом, около 30 лет он пустовал. Думаю, этот красавец достоин жить дальше и вырастить в этих стенах еще несколько поколений нашей семьи.
Супруг Весты поддержал идею и старается многое делать своими силами. Практически все выходные ребята проводят здесь — наводят порядок, демонтируют и делают что-то новое.
Двери дома открыты, ветер прилетает в комнаты вместе с детьми. В некоторых местах стоит старая мебель, укрытая ярким текстилем. На потолке висит самая популярная деревенская люстра — в несколько ярусов с пластиковыми сосульками.
— Большую часть мебели уже вынесли. Некоторую планирую реставрировать. В сарае осталось столько добротных столов и скамеек, что можно и свадьбу организовать.
Накануне Веста раскрутила ковровые дорожки, что ткала прабабушка, поставила в угол старинную икону, которая оберегает дом уже 70 лет.
— У нас есть одна изолированная комната. Ее называют летней, так как ночевали там только в жаркий сезон. Это мое любимое место. В детстве перед сном смотрела на картину на стене и засыпала. Позже эта комната много лет служила складом, но я планирую вернуть ей прежний статус.
За массивной дверью спрятана основная жилая часть. Здесь было четыре комнаты с круговым движением. Центральное место занимала печь. Увы, она пришла в негодность, поэтому придется построить новую. Для этого как раз привезли кирпичи. Между двумя дальними комнатами снесли перегородку, чтобы впустить больше света. Эту часть избы уже обшили гипсокартоном. В будущем здесь обустроят гостиную и рабочий уголок в современном деревенском стиле, где из новшеств будут только строительные и отделочные материалы.
— Казалось бы, тогда у людей не было большого выбора: покупали дешевое и то, что было. Сейчас в магазинах обои можно изучать часами, но таких красивых, как были здесь, уже нет. Пока чистила стены, рассматривала все рисунки: цветочки, красивые узоры, фигурки. Хотелось бы сохранить эту атмосферу. В том числе и поэтому мы не будем достраивать санузел и душ. Эта часть аутентичной жизни останется прежней, тем более, что рядом есть баня, которую я очень люблю топить. Вода из колодца не является проблемой. Мне кажется, уезжая из города, хочется делать что-то иначе — это помогает перезагрузиться.
Одну мечту девушка уже осуществила — на месте старых окон появились панорамные.
— Мечтала о таком виде. Мне тут уже нравится. Занимаюсь йогой, пью кофе по утрам, подсматривая за природой. Эти мелочи делают меня счастливой. Подписчики моего блога переживают, что мы снесли наличники, но и до них дойдут руки, когда приступим к ремонту фасада.
Для Весты, ценительницы винтажных вещей, настоящим подарком стал бабушкин гардероб, который она хранила в куфаре.
— Оставила себе много красивых платьев, платков и блузок. Даже туфли сохранились в идеальном состоянии. Это доказательство высокого качества той эпохи — за десятилетия они не потеряли яркости, — с азартом показывает Веста.
На своей
— Дети уже понимают ценность этого места. Им даже не приходится объяснять. Они смотрят на родителей, бабушек, прабабушку, видят, сколько мы вкладываем, как тесно контактируем, и все впитывают. Как говорится, не надо воспитывать детей — воспитывайте себя. Получается, что они — шестое поколение, которое точно будет в этом доме. У них сейчас другое время, много гаджетов и развлечений, но они все равно тянутся в деревню, к природе. Им нравится кататься на велосипедах, бегать по полям. Очень хочется, чтобы им здесь было хорошо, как и мне. Летом и зимой мы с двоюродной сестрой приезжали к бабушке на каникулы, встречали Новый год. С этим домом связаны самые счастливые воспоминания детства и юности. Помню, дедушка часто уезжал на ночную рыбалку. Мы с сестрой притворялись, что спим, дожидались момента и убегали на дискотеку в другую деревню. Шли пешком в темноте и, когда видели машину впереди, прятались — думали, что это дедушка. А какое лето без танцев? Кому нам было показывать свой модный лак на ногтях и тени? Сейчас это кажется смешным.
Для взрослого человека деревня — это не только детство или ностальгия. Веста считает, что все больше людей ищут места за городом, потому что устали постоянно выбирать.
— Здесь не надо думать, какой сегодня надеть наряд или что приготовит, ведь выбор продуктов ограничен. Это снижает уровень тревожности. Нельзя сказать, что мы сейчас не отдыхаем. Нет такой позиции, мол, нужно напрячься, все доделать, а потом уже наслаждаться жизнью. Во-первых, мне кажется, ремонт никогда не заканчивается, и даже если мы теоретически его сделаем, то всегда будет еще в сторону чего посмотреть. Работы хватает круглый год. Тоже кошение травы, огород. Во-вторых, мне не нужно ждать окончания ремонта, потому что в моей философии жить нужно здесь и сейчас. Ждать, когда веранда станет красивой, чтобы выпить чашку кофе – глупо. Я вижу красоту в чем-то обыденном и сама себе ее создаю.
