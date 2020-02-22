Меня не взяли в БАЖ, коронавирус и тьма на главной улице Слуцка. Колонка админа #1

Источник материала: Слуцк Город

Всем привет! Я админ SlutskGorod и несколько месяцев я вынашивал идею сделать авторскую рубрику - то, что у коллег называют «колонкой редактора». За последний год произошло многое, о чём нельзя рассказать в информационном формате. И здесь я могу поднять вопросы, для которых не нашлось места в традиционных «новостях», поделиться внутренней кухней и высказать своё мнение по некоторым вопросам.

А темы разные. Касающиеся лично нас, города, благоустройства, где-то, возможно, и политики. Поехали!

Уличное освещение

Месяц назад меня возмутило, что уличное освещение в Слуцке стали выключать к полуночи. Ладно в будние дни, когда город после 23:00 становится мёртвым, но в выходные и праздничные...

Интересно, что, когда на площади стояла ёлка и работала новогодняя иллюминация, свет не выключали вообще или выключали поздно. Во всяком случае, я этого не заметил. А в середине января гирлянды сняли, фонари на второстепенных улицах стали выключать около полуночи, на Ленина и 14-ти Партизан - в 00:30.

И вот суббота, тёплая ночь после дождя, мы едем от друзей. В городе ещё много машин, пешеходы навеселе, при встречном разъезде видимость совсем нулевая, а люди смело идут через дорогу, как так и надо. Я тогда остановился, чтобы сделать это фото.





Понятно, что чиновники и начальники в основной массе - люди зрелые, семейные, и вряд ли видят, как протекает ночная жизнь на городских улицах. Не претензия, но хотелось бы, чтобы вы один раз посмотрели: в пятницу и субботу активное движение далеко за полночь. «Like Cafe» и «Доски» работают до 2 часов, «Сорренто» до 3, «Parking» и «Мята» и того позже. Многие потом едут «догоняться» на заправки и придорожные кафе с круглосуточным режимом.

И в разговорах с людьми часто слышу, что сплошная темнота в выходные и праздничные дни воспринимается, мягко говоря, непрезентабельно, будто находишься в какой-то деревне. Не говоря уже о комфорте и безопасности.

Коронавирус и обращения

Мы по-возможности избегаем хайпа на этой теме. Кликбейтные заголовки, которые вводят в заблуждение, бесконечные отчёты о мировой статистике и новых фактах. Это всё, к счастью, пока не касается нас напрямую, а для людей впечатлительных такие новости становятся сильным раздражителем, провоцируют панику. И не важно, что в тексте сделаны уточняющие пометки в духе «достоверно не известно».

SlutskGorod старается по своему выбору не касаться тем, которые могут вызвать неконтролируемые эмоции или неоправданное желание перейти по ссылке. Однако бывают ситуации, когда мы вынуждены «реагировать на обращения». Так было с новостями о дефиците медицинских масок и бригаде скорой помощи, которая приехала на вызов в специальных костюмах. Люди звонили, просили уточнить обстоятельства, но оба этих сообщения не подтвердились.

Наша реакция на такие обращения - это уже не вопрос создания ажиотажа и накрутки просмотров. Скорее, это о доверии и чувстве социальной ответственности.

Меня не взяли в БАЖ

Едва ли многие слышали об общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов», в большей степени это будет интересна людям в профессии. Моя история с организацией растянулась на пол года и, если кому-то будет интересно, расскажу об этом подробнее. Но сегодня вкратце.

Примечательно, что с моим участием прошло первое в истории БАЖ рассмотрение жалобы на отказ во вступлении в эту организацию - так во время заседания сказали члены правления. Опять-таки, я не пытаюсь кого-то делать виноватым, но для меня это оказалось интересным опытом.



Ко мне были вопросы... В частности, я называл журналистику чем-то сродни проституции. А журналистов, которые во всеуслышание жалуются, что им не дают информацию, сравнил с обиженными гопниками. Помню в офисе гул негодования после этих слов. Конечно, я бы мог сто раз извиниться, переобуться в полёте, подстроиться под ситуацию. Но что делать, если я действительно так считаю? Понимаете весь казус ситуации, прийти в ассоциацию журналистов и говорить такое?

Впрочем, с правлением БАЖ мы закончили на хорошей ноте и, возможно, наши пути ещё пересекутся. Что касается моих слов о профессии, это моя свобода слова, моё мнение и моё право его выражать.