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Когда помощь людям — в приоритете

22.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Участковый инспектор милиции ООПП отдела внутренних дел Несвижского райисполкома. Старший инспектор профилактики Городейского отделения милиции Несвижского РОВД. Эти должности для Анатолия Шевченко (на фото — в декабре 2019 г.) уже в прошлом. Недавно майор милиции сменил офицерскую форму на гражданскую одежду.

Когда помощь людям — в приоритете

Его территорией ответственности в свое время были населенные пункты Сновского и Козловского сельских Советов, а когда-то и городская черта райцентра. Теперь они остались в его двух десятилетиях милицейской биографии.

А служба для Анатолия Шевченко начиналась с призыва в ряды Вооруженных Сил.

— Окончив Оношковскую школу, я сразу ушел в армию. Служил в разведбатальоне в одном из белорусских гарнизонов. За полтора года службы стал самостоятельным, решительным, понял, что такое настоящая мужская дружба. Сегодня с уверенностью могу сказать, что благодаря армейским товарищам, я поверил в себя.

Друзей не забываем. С ребятами из моего призыва, командиром батальона, начальником штаба, нашим начальником взвода собирались и через десять лет после «дембеля», и через двадцать. Вместе вспоминали командиров-наставников, годы юности.

После армии я хорошо понимал, что мужчина должен отвечать за свои поступки, работать, чтобы уверенно идти к цели.

«На гражданке» у меня всё шло по плану. За первые полгода решил со своей второй половинкой  Юлией узаконить отношения. Сыграли свадьбу.

Практически сразу устроился работать. Служил в следственном изоляторе г. Барановичи в звании старшего сержанта. Через некоторое время поступил в Минскую школу милиции. После перевелся на заочную форму обучения — нужно было кормить семью —  ведь нас уже было трое… Мечты сбывались.

Через некоторое время старшина Анатолий Шевченко перевелся на службу в Минск, а позже — в Несвижский райотдел милиции. С 2005 года занимал должность участкового инспектора.

— Участковый инспектор в райотделе милиции должен знать всё. Он —  начальник милиции, только на своем участке,  — продолжает  беседу Анатолий Анатольевич. — Эти слова, услышанные от одного из руководителей служб РОВД, я запомнил навсегда.

Среди сослуживцев были те, к кому всегда можно было обратиться за помощью или советом. Постепенно учился у опытных товарищей, помогали уроки службы в Брестском регионе.

Лечь отдыхать в четыре утра и уже в семь ехать на службу иногда было обычным графиком.  Большой участок работы, непростая география зоны обслуживания требовали от нас, милиционеров,  кроме  юридической грамотности, знания психологии людей.  Административные правонарушения преобладали: кто-то уходит в запои, а потом в пьяном угаре скандалит в семье, где рядом дети, плюс жалобы соседей. Злоумышленник со временем становился  всё более изобретателен, мобилен, изощрен в своих  преступных умыслах. Нужно было ни в чем  не отставать, чтобы пресечь, опередить его на шаг. Мы, участковые, работали с дружинниками, старостами населенных пунктов. Можно сказать, на своем участке знали, кто чем дышит. Изымали самогонные аппараты, выезжали на семейные скандалы, приходилось идти и по следу жестокого убийства… В обязанности входило и направление граждан в лечебно-трудовые профилактории. Этому предшествовало  прохождение с  людьми комиссии, подготовка  дел для суда.

В каждой ситуации нужен был индивидуальный подход. Перед тобой — человек, хоть и оступившийся, и ты, можно сказать,  решаешь его судьбу.

Конечно, в нашей работе всегда важна поддержка, надежное плечо товарища. Работали в одной связке и никогда не делили обязанности с Максимом Вячеславовичем  Хвитько, Денисом Николаевичем Дворецким. С первых дней службы нашли общий язык, если нужно, по звонку всегда выручали друг друга.

Сегодня я благодарен ребятам за ту взаимовыручку. А судьбу благодарю, что за время службы все мои разбирательства ограничивались только беседами, наставлениями, убеждениями. И не пришлось руке тянуться к кобуре на поясе.  Всегда считал, что с людьми нужно обходиться по-человечески, если это не идет в разрез с законом.

Всё это рассказ о человеке в погонах. Но есть у Анатолия Шевченко и еще одна сторона проявления человечности, гуманности.

— Когда-то я решил для себя, что помощь людям — это один из главных аспектов смысла жизни.  Я стал донором.

Побеседовав в райотделе с одним из сотрудников, который уже являлся донором крови не первый год, решил,  что буду таким образом полезен обществу. Ведь осознавать, что чья-то жизнь будет спасена благодаря и твоему поступку, это дорогого стоит. В межрайонном отделении трансфузиологии Несвижской  райбольницы я бывал до пяти раз в год. В декабре 2019-го года безвозмездно  сдал свою сороковую дозу крови…

Помощь людям у Анатолия Шевченко всегда была на первом месте. Во всех начинаниях его поддерживает любимая супруга, с которой они приближаются к серебряной свадьбе. Построили дом в Оношках.  Благоустроили территорию вокруг него, за что были отмечены наградой районного Совета депутатов.  В семье  растут  трое детей. Старшие сын и дочь  выбрали профессии и получают образование в столице. Младший сын — первоклассник.

Здесь же, в агрогородке Оношки, живут и родители Анатолия. В настоящее время они на заслуженном отдыхе. Радуются успехам внуков, если нужно, помогают советом.

Майор милиции в запасе Анатолий Шевченко пока привыкает к жизни «на гражданке». Собирается дальше работать. Рад, что может больше времени уделять семье. Вспоминает многие моменты на службе, за успехи и добросовестное отношение к которой был награжден грамотами и благодарностями районного и областного уровней. Вспоминает и благодарные слова  людей на своих, теперь уже бывших, участках.

На одной из книжных полок в семье Шевченко хранится книга Николая Чергинца  «За секунду до выстрела», подаренная в 2009 году городскому  участковому инспектору милиции жительницей Несвижа А.Н. Финкович, с трогательной подписью «на память» и пожеланиями успехов тогда еще молодому сотруднику милиции.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Теги: Минск
 
 
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Участковый инспектор милиции ООПП отдела внутренних дел Несвижского райисполкома. Старший инспектор профилактики Городейского отделения милиции Несвижского...
 
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