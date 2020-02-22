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«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов

22.02.2020 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов
На стенде есть фотографии всех ветеранов, которые жили в доме. © / Ксения Соснина / АиФ

В «АиФ» №5 за 2019 год был опубликован материал о необычном помещении в доме на пр. Независимости, 29 - Комнате памяти. В ней хранятся фотографии и истории мужественных жильцов дома, прошедших Великую Отечественную войну. Спустя год многое изменилось, и мы снова встретились с Валентиной Иосифовной Чичовой, благодаря которой комната продолжает существовать.

Знать о войне не понаслышке

Дом был построен в 1957 году. К его возведению приложил руку известный советский архитектор Михаил Барщ. В народе здание называют «генеральским»: изначально в нём жили офицеры Белорусского военного округа и их семьи. Комната располагается на нулевом этаже четвертого подъезда. Сначала жильцы приводили в неё своих детей для организации досуга, а женщины ходили на кружок по вышиванию. А потом в Комнате стали собираться рассказчики военных историй. В доме проживали около 130 ветеранов, среди них - четыре Героя Советского Союза. Сейчас никого из них нет в живых.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов
Фото: АиФ

Валентине Иосифовне - последней смотрительнице Комнаты на данный момент - в этом году исполняется 90 лет.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов Сохранить память. В Минске осталась всего одна Комната памяти ветеранов ВОВ
Она родилась в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. Ей было 10 лет, когда началась война. Пришлось встретить её за пределами Беларуси: отца оклеветали и отправили в лагеря, а Валентину с мамой и сёстрами сослали в Восточный Казахстан. Валентина не понаслышке знает, что такое голод и холод: всю войну она прожила в землянке. Отец умер в лагере в 1943 году. После освобождения Беларуси семья Валентины вернулась на родину.

Муж Валентины Иосифовны - Владимир Тимофеевич Чичов - был последним ветераном дома. На фронт Чичов попал в 18 лет, стал боевым лётчиком. Летал вместе с будущим маршалом авиации Александром Ивановичем Покрышкиным, участвовал в боях за освобождение Румынии, Польши и Праги, штурмовал Берлин.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов
Фото: АиФ

После войны Владимир 35 лет служил в военной авиации, а в 1948-1960 гг. участвовал в испытании первых советских реактивных истребителей-перехватчиков. После этого фронтовик 30 лет проработал в системе профтехобразования БССР, помогал Белорусскому детскому фонду, после чего вышел на пенсию. Прожил в браке с Валентиной Иосифовной до самой смерти. Умер 18 июля 2019 года в возрасте 95 лет.

Каким был ремонт

Жильцы дома собираются в Комнате памяти по праздникам: отмечают 9 Мая, 3 июля, 23 февраля. Валентина Иосифовна рассказывает: «Когда в нашем доме проводили капитальный ремонт, Комнату не включили в смету. Она была никому не нужна. Не понимаю такого отношения к ветеранам. Ходила к мэру в прошлом году, рассказывала о сложившейся ситуации. После этого банк перечислил в домоуправление примерно 1700 долларов на ремонт Комнаты. В апреле принесли 17 трубок обоев разного цвета. Зачем? Наша Комната что, сарай? В итоге я сама купила обои и раковину, принесла мебель, посуду, книги на военную тему. Нужно ещё повесить занавески, столы поставить, стулья лаком покрыть.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов
Фото: АиФ

В Комнате поменяли старые трубы и сантехнику. Сделали туалет. Но потолок не побелили, пол плохо сделали. Стена за диваном чёрная. В августе ходила на приём к Артему Николаевичу Цурану - заместителю председателя Мингорисполкома. Спустя полгода в Комнате поставили стеклопакеты. Я благодарна за это».

О неравнодушных

У Валентины Иосифовны есть верный помощник - студент первого курса истфака Роман Зинченко. И если женщина создала военный мини-музей в реальном мире, то парень - в виртуальном. Роман наполняет свою группу ВКонтакте «Герои Родины Великой» историями ветеранов, фотографиями и видеозаписями.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов «Расскажите о войне». Энтузиаст собрал более 3000 воспоминаний фронтовиков

В семье Ромы тоже был участник Великой Отечественной войны - прадедушка. Мальчику всегда было интересно слушать живые истории о прошлом. В 2015 году Роман вместе с одноклассниками навещал ветеранов, потом познакомился с семьей Чичовых. Он стал частым гостем в «генеральском» доме. Однажды Рома предложил подписчикам своего интернет-сообщества поздравить Владимира Тимофеевича с Днем Военно-воздушных сил. Фронтовик получил более полусотни писем! Одно из них пришло даже из Канады.

А когда жильцы дома отмечали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Рома обзвонил несколько магазинов, которые проводили акции для ветеранов. Уже 2 июля у «генеральского» дома стояли машины с бесплатными продуктами. Жильцы накрыли стол в Комнате, вспомнили былые дни.

«Комната - это наша память». В доме Минска есть уникальный музей ветеранов
Фото: АиФ

Валентина Иосифовна добавляет: «Когда «АиФ» обратился к читателям с просьбой поздравить моего мужа с 95-летием, пришло столько поздравлений! Утром в его день рождения раздался звонок в дверь. Я подумала: «Кто же это к нам пришел?». Открыла и увидела восемь человек! Сотрудники военкомата и исполкома, журналисты, социальные работники... Володя довольный был».

Что с Комнатой будет дальше? Валентина Чичова отвечает: «Хочу поехать к мэру, чтобы мне дали документы на Комнату. Женщина, которая была смотрительницей до меня, умерла, а её внучка не сохранила все важные бумаги. К слову, некоторые дети наших жильцов избавляются от вещей своих бабушек и дедушек. Разве так нужно с памятью обращаться?

По возможности организуем мероприятие в комнате 23 февраля. Я испеку рогалики, принесу конфеты. Мне ничего не жалко. Пока я жива, Комната будет помнить ветеранов».

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя год многое изменилось, и "АиФ" снова встретился с Валентиной Иосифовной Чичовой, благодаря которой комната продолжает существовать.
 
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