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C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

22.02.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Королева диско и одна из самых ярких звезд европейской поп-сцены восьмидесятых. C. C. Catch впервые приехала в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

Пик популярности немецкой певицы пришелся на середину 80-х. Ее мелодичные зажигательные треки тогда взлетели на вершины хит-парадов и мгновенно покорили сердца миллионов поклонников по всему миру.

C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

C. C. Catch, впрочем, остается кумиром сразу нескольких поколений и много гастролирует, но в белорусскую столицу приехала впервые. Пока фанаты ждут выступления, наша съемочная группа успела пообщаться с артисткой в аэропорту.

C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

Си Си Кетч, певица:
Я очень рада побывать здесь и встретиться с белорусскими фанатами. Буду счастлива подарить им свою музыку.

Спасибо большое за приглашение! Красивая страна, красивый город. Жду с нетерпением шоу и встречи со зрителями. С большой любовью!

C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

Чем поклонники удивляли певицу? Как популярность испытывает на прочность? Что нужно, чтобы добиться успеха на современной поп-сцене, и будут ли новые песни? Полную версию интервью с C. C. Catch смотрите на следующей неделе в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

Люди в материале: C.C. Catch

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Королева диско и одна из самых ярких звезд европейской поп-сцены восьмидесятых. C. C. Catch впервые приехала в Минск, сообщили в программе Новости «24...
 
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