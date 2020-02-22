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Торжественное чествование семейных педагогических пар состоялось в Пинском районе

22.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Торжественное чествование семейных педагогических пар состоялось в Пинском районе
Торжественное чествование семейных педагогических пар состоялось
в Пинском районе. Символично, что это по-душевному теплое и трогательное мероприятие провели 14 февраля – в День всех влюбленных.

Вначале хочется отметить, что чествование семейных пар педагогов проходит второй раз. Его инициатором выступает районный комитет профсоюза работников образования и науки совместно с отделом по образованию Пинского райисполкома. Если в прошлом году участников гостеприимно принимала Городищенская средняя школа, то в этот раз праздничную атмосферу создавал коллектив Молотковичской СШ.

Главными действующими лицами праздника любви, верности и мудрости стали педагогические семьи, которые с гордостью и достоинством вместе: и в жизни, и в профессии. Это педагоги, руководители школ, сотрудники отдела по образованию – все те, кто успешно трудится на ниве образования Пинщины. Так, к примеру, из Стытычевской школы приехали две семейные пары – Михаил Михайлович и Людмила Ивановна Сачковские, а также Артем Васильевич и Екатерина Викторовна Остропольские. Пучинскую базовую школу представляли Михаил Владимирович и Ирина Васильевна Лешкевич, Чуховскую среднюю школу – Павел Павлович и Ольга Григорьевна Кирикович, Логишинскую среднюю школу – Сергей Леонидович и Оксана Викторовна Нарбут, Валищенскую среднюю школу – Владимир Васильевич и Наталья Владимировна Труцык. Из Высо-ковской средней школы имени Днепровской флотилии приехали Олег Васильевич и Лариса Петровна Пекун, из Каллауровичского яслей-сада – средней школы – Сергей Никитич и Лариса Ивановна Вакулич, из Парохонской средней школы – Валерий Демьянович и Наталья Дмитриевна Соловей. А Молотковичскую среднюю школу представили сразу 4 семейные пары – Дмитрий Святославович и Татьяна Вячеславовна Тарасенок, Николай Константинович и Ольга Владимировна Пригодич, Игорь Павлович и Надежда Васильевна Гулевич, Алексей Алексеевич и Лариса Григорьевна Кохнюк. Всего же в мероприятии приняли участие 20 семейных пар из всех уголков района.

С приветственными словами и теплыми пожеланиями к педагогам обратился начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Виктор Викторович Гаврилович. Он выразил особую благодарность инициаторам торжественного чествования семейных пар – председателю районного комитета профсоюза работников образования и науки Алле Ивановне Приловской и Галине Алексеевне Стасевич, до недавнего времени возглавлявшей отраслевой профсоюз.

Для гостей была подготовлена развлекательная программа, которую провели ведущие Ольга Владимировна и Николай Константинович Пригодичи. Педагогов ждали творческие номера в исполнении народного ансамбля народной песни «Верас» Молотковичского ЦСДК, педагогов и учеников Молотковичской школы, а также различные конкурсы, во время которых самые активные могли заработать бумажные сердечки. В конце мероприятия определилась пара, набравшая наибольшее количество валентинок. Так, обладателями главного приза – билетов в Полесский драматический театр – стала семья Тарасенок из Молотковичской школы. Поощрительный подарок вручили также ведущим мероприятия – семье Пригодич. В торжественной обстановке все педагогические пары получили дипломы отдела по образованию и районного комитета профсоюза работников образования и науки и сувениры – символ любви в виде сердца.

У всех участников остались яркие и позитивные впечатления от дружеской встречи с коллегами из других школ. Все выразили общее пожелание, чтобы подобные мероприятия стали традиционными в нашем районе.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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