Комментарий Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в сборной России

Олле Далин

Ранним утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.





Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также прокомментировал ситуа-цию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.





— Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции.





— Я пытаюсь найти Сару Фуссек и понять, как она сделала заявление без вашего разрешения…





— Нужно посмотреть, что именно произошло.





— Госпожа Фуссек находится здесь?





— Нет, ее здесь нет.



