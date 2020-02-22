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Комментарий Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в сборной России

22.02.2020 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.


Олле Далин 

Ранним утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также прокомментировал ситуа-цию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

— Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции.

— Я пытаюсь найти Сару Фуссек и понять, как она сделала заявление без вашего разрешения…

— Нужно посмотреть, что именно произошло.

— Госпожа Фуссек находится здесь?

— Нет, ее здесь нет.

Ранее стало известно, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен, пишет tut.by

— IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.

Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.
 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
 
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