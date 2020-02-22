В СШ №18 г. Бреста прошел традиционный фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе»

Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне «Дня защитника отечества, 23 февраля» в СШ №18 прошел традиционный фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе». С творческими номерами выступили учащиеся 3 – 11 классов.





Каждый номер – будь то песня, стихотворение или танец – трогал сердца сидящих в импровизированном школьном концертном зале.





Бабушки и дедушки, слушая «Катюшу», «Огонёк», «Три танкиста» и другие песни военных лет, со слезами на глазах вспоминали родственников, погибших на полях сражений Великой Отечественной или на перевалах и серпантинах войны в Афганистане.





Папы и мамы, глядя на детей, радовались их творческим успехам и мирному солнечному небу за окном.