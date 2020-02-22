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В СШ №18 г. Бреста прошел традиционный фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе»
22.02.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Накануне «Дня защитника отечества, 23 февраля» в СШ №18 прошел традиционный фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе». С творческими номерами выступили учащиеся 3 – 11 классов.
Каждый номер – будь то песня, стихотворение или танец – трогал сердца сидящих в импровизированном школьном концертном зале.
Бабушки и дедушки, слушая «Катюшу», «Огонёк», «Три танкиста» и другие песни военных лет, со слезами на глазах вспоминали родственников, погибших на полях сражений Великой Отечественной или на перевалах и серпантинах войны в Афганистане.
Папы и мамы, глядя на детей, радовались их творческим успехам и мирному солнечному небу за окном.
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Накануне «Дня защитника отечества, 23 февраля» в СШ №18 прошел традиционный фестиваль «О мужестве, о доблести, о славе». С творческими номерами выступили учащиеся...
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