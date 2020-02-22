Александр Лукашенко снова «запел». Он исполнил вирусный трек белоруса

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко «спел» хит «Патамушка» популярного у молодежи поп-исполнителя Mavl (Мэвл). Это стало возможным благодаря монтажу и подобранным согласно тексту песни словам, которые произносил белорусский лидер. Видео появилось на YouTube-канале SanSan 21 февраля и уже собрало 26 тысяч просмотров.

Оригинальный трек «Патамушка» исполняет молодой белорусский певец Mavl (Мэвл). Песня вышла в декабре 2019 года и некоторое время была первой в чарте соцсети «ВКонтакте». Позже вошла в топ-20 треков в Apple Music и в десятку лучших в Shazam. Видеоверсия на YouTube на сегодня собрала 24 миллиона просмотров.

Оригинальный трек звучит так:

Стоит сказать, что Александр Лукашенко таким образом уже «перепевал» хит Тимы Белорусских «Витаминка», а благодаря технологии deepfake даже «снялся» в клипе Егора Крида «Сердцеедка».

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