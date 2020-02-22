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Александр Лукашенко снова «запел». Он исполнил вирусный трек белоруса
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко «спел» хит «Патамушка» популярного у молодежи поп-исполнителя Mavl (Мэвл). Это стало возможным благодаря монтажу и подобранным согласно тексту песни словам, которые произносил белорусский лидер. Видео
Оригинальный трек «Патамушка»
Оригинальный трек звучит так:
Стоит сказать, что Александр Лукашенко таким образом уже
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Александр Лукашенко «спел» хит «Патамушка» популярного у молодежи исполнителя Mavl. Это стало возможным благодаря монтажу и подобранным согласно тексту песни...
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