«Они не первый раз ездили на охоту вместе». Что говорят о погибшем бизнесмене в Докшицах

— В городе все говорят только про это, других разговоров нет. Мы и сами ничего не знаем. Родственники Валерия Генриховича сейчас в таком состоянии… Заикаются, ничего сказать толком не могут, — сотрудники Докшицкого клуба «Сфера» выглядят растерянными. Говорят, буквально в пятницу их руководитель Валерий Янчак заходил на обед, о том, что он собирается на охоту, подчиненные не знали.





TUT.BY стало известно: чиновник случайно выстрелил в бизнесмена. В Докшицах с его семитысячным населением бизнесмен Валерий Янчак считается известным человеком. Он руководитель строительной компании «ЯВГ-Сервис», владелец популярного среди молодежи клуба «Сфера», больше года назад взял в аренду местную гостиницу, кафе «Очаг», а еще под его шефством хозяйство в деревне Замосточье. По словам местных, на охоту в Городокский район Валерий Янчак поехал с другом, председателем Докшицкого райисполкома Олегом Пинчуком. Из собственных источниковстало известно: чиновник случайно выстрелил в бизнесмена.









Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В субботу вечером кафе «Очаг» было закрыто на спецобслуживание.





В субботу вечером Докшицы накрыл февральский дождь и непроглядная темень. По улице пробегает редкий прохожий, людей можно встретить только в магазине и кафе. Слова о том, что весь город обсуждает гибель бизнесмена Валерия Янчака, не преувеличение.





— Как это могло произойти? Никто не знает, — говорит местная жительница, которую встретили в местном кафе. — Валерий и Олег Леонидович не первый раз ездили на охоту вместе, они давние друзья. Часто охотились на лося.





Наши собеседники соглашаются поговорить, но просят не указывать имен, объясняя это тем, что «мало ли как все повернется в будущем». Все-таки речь идет про председателя райисполкома и семью не последнего в городе бизнесмена.





— Валерий начинал как простой рабочий, а уже потом открыл собственную строительную фирму. Где-то 2,5 года назад стал владельцем клуба «Сфера», который находится в центральном парке. Там здание пустовало, он сделал ремонт, и теперь в клубе каждую субботу дискотека, популярное место у молодежи. Посадочных мест в «Сфере» 170, — говорят жители райцентра и уточняют, что в Докшицах «где-то 5 кафе», два из них принадлежат Валерию Янчаку.





Прямо недалеко от райисполкома на первом этаже гостиницы висит вывеска «Очаг». За деревянной дверью играет музыка, слышно веселье, в субботу вечером заведение закрыто на спецобслуживание. Раньше и кафе, и гостиница принадлежали коммунальному хозяйству, а больше года назад Валерий Янчак взял их в аренду.





— Администратором стала его жена, уже бывшая, они развелись недавно. Валерий собирался жениться на другой, девушка в положении, — рассказывают жители райцентра.









В воскресенье проводят в последний путь Валерия Янчака. Фото: Одноклассники





Почему в пятницу Янчак и Пинчук поехали на охоту именно в Городокский район, в Докшицах объяснить не могут.





— Поехали на волка. Может, только там разрешено стрелять? — пожимают плечами люди.





Как указано на сайте belhunt.by, в охотхозяйстве Городокского лесхоза можно охотиться на лося, кабана, лисицу, волка и енотовидную собаку. Здесь больше, чем где-либо в Витебской области, водится лосей и кабанов. Летом 2019 года газета «Витебские вести» писала, что каждый год в Городокский район приезжают десятки иностранных охотников «за знатными трофеями». Белорусское общество охотников и рыболовов арендует здесь 186 тысяч гектаров земли и зарабатывает в основном тем, что выдает путевки и разрешения на охоту. Особенно растет популяция волков, «чем и пользуются белорусы зимой, осваивая разные варианты добычи хищника».





— Многие знают, что наш председатель райисполкома — охотник, — отмечают жители Докшиц. — Куда точно ездил, не знаем.









Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Весной 2019 года Валерий Янчак взял под шефство хозяйство в Замосточье.





Новость про ЧП на охоте долетела и до деревни Замосточье, буквально в четверг Валерий Янчак и Олег Пинчук приезжали сюда с проверкой. Какое отношение бизнесмен имеет к колхозу? Весной 2019 ему в управление отдали хозяйство, а уже он доверил им руководить родному брату Андрею.





— Лет 5−6 назад наш колхоз был одним из лучших в районе, а потом что-то случилось. Валерию дали хозяйство, чтобы поднять. Он часто сюда приезжал, его компания строит ферму в колхозе. Валерий решал финансовые вопросы, спрашивал, чего не хватает, — рассказывает TUT.BY Алексей, сотрудник хозяйства.





В Докшицах признаются: история с охотой уже обрастает слухами. Одни обсуждают, что председатель райисполкома задержан, вторые склонны считать, что на свободе. Поздно вечером в субботу возле кирпичного дома Олега Пинчука на окраине города стоит несколько машин с минскими и витебскими номерами, горит свет.









Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Возле дома Олега Пинчука стоят несколько машин с минскими и витебскими номерами.





На звонок в дверь выходит женщина, услышав, что мы журналисты, она поспешила закончить разговор:





— Мы не комментируем, всего хорошего.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

