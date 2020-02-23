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Такое бывает раз в жизни: водитель ледового комбайна встал в ворота в матче НХЛ

23.02.2020 14:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Каролине» в матче с «Торонто» (6:3) пришлось использовать вратаря на экстренные случаи, сообщает официальный сайт НХЛ.



По ходу субботней игры «Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов — Джеймса Раймера и Петра Мразека. За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился вратарь-любитель Дэвид Эйрс.

Эйрс — 42-летний водитель ледозаливочной машины, работающий на матчах «Торонто Марлис» в АХЛ. Ранее он никогда не играл в НХЛ. Для того, чтобы он вышел на поле, пришлось нашивать его фамилию на «пустой» комплект формы.

Во втором периоде вратарь пропустил два из трех бросков, но в третьем он отразил все семь, и в итоге «Каролина» добилась победы со счетом 6:3.

— Это было потрясающе. Конечно, это момент всей моей жизни. Я много раз выходил на этот лед, но в отсутствие болельщиков. Добавьте фанатов — и игра становится, конечно, совсем иной, но такое бывает раз в жизни, мне это подойдет.

Я получил серию текстовых сообщений, там говорилось: «Давай сюда». И кто-то зашел в комнату и сказал что-то вроде: «Эй, тебе бы надо переодеться, ты выходишь». Я был слегка шокирован, но это было мне в радость.


Парни в команде были потрясающими. Момент, после которого я успокоился — когда один из ребят, Эрик Хаула, сказал: «Просто веселись. Если вдруг пропустишь десяток голов, нас это не парит». Благодаря этому я освоился как надо, это было великолепно, — передал впечатления от матча Эйрс.

Этим выходом на лёд Эйрс вошёл в историю — он стал самым возрастным хоккеистом, дебютировавшем в НХЛ. За последние 72 года во всех североамериканских профессиональных лигах (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ) не было человека, дебютировавшего в 42 года — последним был бейсболист Сэтчел Пэйдж в 1948 году.

При этом Дэйв за это не получит ни цента — он подписал любительское соглашение, хотя обычно экстренным вратарям платят 500 долларов. Но «Каролина» нашла способ обойти это: команда запустила мерч с фамилией и номером Эйра в клубном магазине, и часть средств с каждой покупки пойдёт заливщику льда.

Сам же Дэйв больше думает о собственных эмоциях: «Я никогда в жизни не забуду этот момент». Игроки «Каролины» встретили его в раздевалке радостными криками и обливаниями.
 
 
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«Каролине» в матче с «Торонто» (6:3) пришлось использовать вратаря на экстренные случаи, сообщает официальный сайт НХЛ.
 
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