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В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские депутаты считают недопустимым проведение праворадикального марша в Гайновке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позицию парламентариев озвучил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.
Напомним, так называемый день памяти «проклятых солдат» отмечается в Польше 1 марта. В этой связи на 23 февраля запланирован пятый гайновский марш памяти. Согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны многие польские отряды продолжили борьбу за независимость страны.
В то же время в 46-м году бандформирование Бурого совершило рейд в Подляшье, где воевали отнюдь не с оккупантами, а с мирным населением. «Борцы за независимость» сожгли пять деревень и убили 79 человек – этнических белорусов.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей:
Мы будем их защищать, это задача любой страны – защищать своих граждан, где бы они не проживали. Так делает любая страна мира, так делают, в том числе и в Польше. Мы всегда, кстати, слышим их, когда они к нам обращаются с такими вопросами.
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты считают недопустимым проведение праворадикального марша в Гайновке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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