Белорусская армия: факты, которые вы могли не знать

Численность остается примерно одинаковой из года в год

Численность вооруженных сил Беларуси остается приблизительно равной на протяжении многих лет и составляет порядка 65 000 человек, из них около 45 000 военнослужащих. Это больше, чем общая численность армий Литвы, Латвии и Эстонии, но меньше, чем у Польши, Украины или России. Мелькающие порой внушительные цифры в 350 тысяч человек — это армия плюс резерв, который в мирное время не используется.





Белорусская армия может быть увеличена — лимита мы еще не достигли

Согласно подписанным договорам об ограничении обычных вооружений, белорусская армия имеет право быть увеличенной до 100 000 личного состава, 1800 танков, 2600 бронированных боевых машин (вроде БМП или бронетранспортеров), 1615 артиллерийских систем, 294 самолетов и 80 ударных вертолетов.









В настоящее время ни по одному из критериев наши вооруженные силы лимита не достигают — во-первых, ни к чему, а во-вторых, содержание таких войск потребует намного больших денежных вливаний.





Не самый большой бюджет, но высокая боеспособность

Оборонный бюджет Беларуси сравнительно невелик — сейчас он составляет порядка 623 миллионов долларов (согласно рейтингу Global Firepower) и меньше, чем у всех наших соседей, включая Литву и Латвию. При этом боеспособность белорусской армии остается высокой, что признают и за рубежом.





Так, в свежем рейтинге военной мощи Global Firepower армия Беларуси стоит на 15 месте в Европе, опережая, например, вооруженные силы Бельгии (на которые выделяется 4,9 миллиарда долларов — почти в восемь раз больше денег) или традиционно боеспособные финские войска (военный бюджет Финляндии составляет 3,5 миллиарда и почти вшестеро превышает белорусский).





Из наших соседей впереди нас Россия, Польша и Украина. В мире же мы сейчас занимаем 53 место — при том, что по размеру военного бюджета мы на 92 позиции.





Самые современные самолеты в регионе









Фото: irkut.com





В 2019 году в Беларусь прибыли первые четыре из 12 заказанных истребителей поколения «4+» Су-30СМ. С их приобретением наши ВВС становятся обладателями самых современных самолетов в регионе — превосходящие их машины из всех соседей есть только у России, но с ней в воздушной мощи тягаться могут считанные государства.





Что же касается других сопредельных стран, то единственные более-менее сравнимые истребители есть у Польши — это американские F-16C Block 52+, и у Украины — это оставшиеся с советских времен Су-27. Оба самолета относятся к четвертому поколению и вряд ли могут считаться достойными соперниками Су-30СМ.





При этом о проценте боеготовых машин в составе как украинских, так и польских ВВС существуют разные мнения — а Беларусь получает абсолютно новые машины. Более продвинутыми самолетами наши соседи (кроме России) обзаведутся самое раннее к середине двадцатых годов — когда в Польшу начнут прибывать первые истребители F-35. До тех пор Беларусь будет располагать «самыми тяжелыми истребителями в Европе».





Никто не знает точное количество танков Т-72









Уже не первый год наблюдается странная разбежка по количеству танков Т-72 у Беларуси по мнению наших военных и западных экспертов. Согласно данным от Минобороны, бронетанковый парк страны составляет 1317 Т-72 всех версий, включая 14 модернизированных Т-72Б3. Западные же рейтинги, включая Global Firepower и Military Balance, количество белорусских танков упорно определяют в 446−542 штуки, очевидно, считая только машины версии Т-72Б.





Почему эксперты учитывают только эти танки, неясно — к примеру, считая авиацию, в рейтингах зачастую учитывают и белорусские Су-27 (которые давно сняты с эксплуатации и вряд ли вернутся в строй). Или же, как в случае с Global Firepower, в разы завышают количество ударных самолетов — до 68, тогда как, по данным белорусской стороны, у нас не более 22 штурмовиков Су-25 и 8 учебно-боевых Як-130 (которые могут использоваться как ударные).





Самый многочисленный род войск — не сухопутная армия









Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Самый многочисленный род войск в белорусских вооруженных силах — не сухопутная армия, а ВВС и ПВО, в них служат более 11 тысяч человек.





Именно эти войска получали в последние годы наиболее продвинутые вооружения — помимо уже упомянутых Су-30СМ, авиация пополнилась учебно-боевыми самолетами Як-130.





В то же время войска противовоздушной обороны получили 16 дивизионов зенитно-ракетных комплексов «С-300» и пять батарей «Тор-М2Э».





Самое эпичное оружие









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Несмотря на то, что в ВВС и ПВО поступило больше моделей нового вооружения, наиболее эпичное оружие было поставлено белорусским артиллеристам — 336-я реактивная артиллерийская бригада пополнилась в 2016 году шестью РСЗО «Полонез» белорусской разработки. Уже сейчас произведенная с китайской помощью система может бить на 300 километров, ее боеприпас развивает скорость в пять раз выше звуковой, баллистическая траектория ракет проходит на высоте в 50 километров, а перехватить их будет крайне тяжело любой современной ПВО и ПРО. При этом боеприпас «Полонеза» попадает в цель с высокой точностью, что вообще не очень характерно для систем залпового огня.





Ствольной артиллерии повезло меньше, чем реактивной — на ее вооружение не поступило ни одной разработки постсоветских времен.





Артиллерийские системы считаются лучше других родов войск









Фото агентства «Ваяр»









Однако среди родов войск белорусских ВВС лучше всего дела в международных рейтингах обстоят именно с артиллерийскими системами.





Так, по буксируемой артиллерии белорусская армия стоит, согласно Global Firepower, на 17 месте в мире, а по реактивной — на 15.





По САУ у Беларуси не столь радужная картина, страна лишь 42-я в мире. Впрочем, 48-е место по авиации всех видов и 58-е — конкретно по вертолетам еще менее впечатляют.