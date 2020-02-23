Скандал на Кубке легенд: судья засчитала гол, который россияне забили после конца игры

Источник материала: Tut.by

Скандальным вышел финал традиционный финал Кубка Легенд в Москве. Сборная звезд дважды уходила с поля, недовольная решениями судьи Александры Пономаревой.



Sports.ru

Турнир проводится уже в 12-й раз и за это время россияне не проиграли ни одного матча, но на этот раз звезды мирового футбола решили дать им бой. При счете 4:4 Пономарева поочередно удалила Йосси Бенаюна и Йона-Арне Риизе. Оба крайне эмоционально реагировали на свистки судьи.

В знак протеста команда звезд ушла с поля. После долгих переговоров футболистов все-таки вернули поля. Звезды вели со счетом 6:5, основное время закончилось, футболисты начали праздновать победу, но судья не дала финальный свисток. Этим воспользовались россияне, которые забили в пустые ворота.

Звездам предложили пробить пенальти, что они восприняли в штыки и ушли в раздевалку. В какой-то момент Россию даже признали победителем матча, что болельщики встретили недовольным гулом.

После 10-минутной консультации чемпионами все-таки объявили Сборную звезд.