ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандал на Кубке легенд: судья засчитала гол, который россияне забили после конца игры

23.02.2020 20:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Скандальным вышел финал традиционный финал Кубка Легенд в Москве. Сборная звезд дважды уходила с поля, недовольная решениями судьи Александры Пономаревой.


Sports.ru

Турнир проводится уже в 12-й раз и за это время россияне не проиграли ни одного матча, но на этот раз звезды мирового футбола решили дать им бой. При счете 4:4 Пономарева поочередно удалила Йосси Бенаюна и Йона-Арне Риизе. Оба крайне эмоционально реагировали на свистки судьи.

В знак протеста команда звезд ушла с поля. После долгих переговоров футболистов все-таки вернули поля. Звезды вели со счетом 6:5, основное время закончилось, футболисты начали праздновать победу, но судья не дала финальный свисток. Этим воспользовались россияне, которые забили в пустые ворота.

Звездам предложили пробить пенальти, что они восприняли в штыки и ушли в раздевалку. В какой-то момент Россию даже признали победителем матча, что болельщики встретили недовольным гулом.

После 10-минутной консультации чемпионами все-таки объявили Сборную звезд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандальным вышел финал традиционный финал Кубка Легенд в Москве. Сборная звезд дважды уходила с поля, недовольная решениями судьи Александры Пономаревой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, что изменится в жировках из-за теплой зимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика