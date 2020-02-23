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Стало известно, что изменится в жировках из-за теплой зимы

23.02.2020 20:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за теплой зимы жировки белорусов станут легче. Экономия будет особенно заметна для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета тепла. Об этом рассказали в эфире программы «Неделя» на СТВ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла, сообщают журналисты. Это повлияет и на итоговые по отопительному сезону цифры в жировках.

Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.

— Что касается типовой «двушки» 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 — 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна, — сказала Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска».

В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учета тепла или испарители — есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме.

— Берется вся сумма, что они оплатили по прибору группового учета, берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится эта разница. То есть, если человек экономил, а сосед — нет, то сосед получит доплату, вы получите возврат.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за теплой зимы жировки белорусов станут легче. Экономия будет особенно заметна для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета тепла.
 
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