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«Все пишут про двойку, но никто не пишет про ноль». Стоит ли верить в силу цифр? Разбираемся с нумерологом и психологом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На календаре сплошная магия. Сразу два дня-палиндрома, сообщили в программе «Неделя». Ничего сложного – просто красивые даты. В эти дни, как правило, свадебный бум – пары спешат официально оформить отношения. Мол, будет нам счастье.
Но манят не только красивые даты. Одно время было круто иметь, например, платиновые и золотые номера телефонов, зеркальные автомобильные номера. Для кого-то это важно и сегодня.
Цифры окружают человека во всем. Каждый день мы пересчитываем денежные купюры, смотрим на время, листаем календарь. Ну и интернет. Здесь в принципе буквы оцифрованы.
Нынешний год мир встречал с опаской – магия чисел настораживала. 2020. Топовые предсказательницы предупреждали: год будет тяжелым и полным сюрпризов в политике, экономике и природе.
Ажиотажа добавило и предсказание Ванги о некой чуме. Не иначе как коронавирус имела в виду прорицательница. А потому с опаской ждали и дату, о которой она упоминала – День пяти двоек.
Правда, большинство белорусов набор двоек расценили все же как удачный знак. 20 и 22 февраля напряженными были разве что для работников загсов.
Марш Мендельсона звучит каждые 20 минут. Свадебный бум наблюдается в Минске 20 февраля
20.02.20. Чтобы расписаться в эту дату, многие пары бронировали места за полгода, а то и за год. В столичном Дворце гражданских обрядов в этот день заключили брак 35 пар – это рекорд, в обычный четверг на роспись приходит не более трех пар молодоженов. Кто-то ориентировался на визуально красивую дату, у других нашлись истории, завязанные на двойках.
Свадебный переполох в даты с повторяющимися цифрами всегда. Так почему бы на этом не подзаработать?
Юлия Грибалева, организатор свадеб:
Нумерологи утверждают: двойка – цифра, обладающая сильной как созидательной, так и разрушительной энергией. Важно направить ее в нужное русло. Не зря говорят, что 2020-й – время лидеров, способных влиять на других.
Алла Корнилова, нумеролог:
Но, как оказалось, немногие белорусы верят в нумерологию. Но при этом почти у каждого есть счастливое число.
Лучше всего использовать любовь потребителя к нумерологии научились операторы сотовой связи. При желании каждый желающий может купить себе номер. На выбор золотые, бронзовые и бриллиантовые. И самый дорогой вариант – платиновый. А можно, к примеру, выстроить цифры в линейку – по убыванию или возрастанию.
Психологи уверяют: цифры – это всего лишь инструмент, который люди наделяют собственной верой. Все зависит от самого человека.
Полина Седенкова, психолог:
Работают цифры или нет, каждый решает сам. Но то, что людям всегда хотелось знать свою судьбу, это факт. Верить в гороскопы, цифры и звезды можно, главное не забывать о собственных уникальных силах.
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«Все пишут про двойку, но никто не пишет про ноль». Стоит ли верить в силу цифр? Разбираемся с нумерологом и психологом
Новости Беларуси. На календаре сплошная магия. Сразу два дня-палиндрома, сообщили в программе «Неделя». Ничего сложного – просто красивые даты. В эти дни, как...
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