|
Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя».
Юлия Стриго, корреспондент:
Наша коллега Кристина Федорович поверила в силу знаков, когда самые важные события стали выпадать на 10 число. «Приветы» из нумерологии Кристина учла при выборе и автомобильного номера, и номера мобильного телефона.
Кристина Федорович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
А вот психологи уверяют: цифры – это всего лишь инструмент, который люди наделяют собственной верой. Удачи и поражения зависят от самого человека.
Полина Седенкова, психолог:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя». Юлия Стриго, корреспондент:Встретить сегодня на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)