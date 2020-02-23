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Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

23.02.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя». 

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

Юлия Стриго, корреспондент:
Встретить сегодня на дороге машину с отличительными знаками проще простого. А значит, спрос и предложения на цифровом рынке есть. Вот только здесь вопрос упирается в деньги и время.

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?


При постановке авто на учет человек вправе обратиться за выбором номера. Регистрационный знак можно приобрести с предложенными комбинациями цифр из текущей серии. А можно сделать индивидуальный заказ серии.

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

Наша коллега Кристина Федорович поверила в силу знаков, когда самые важные события стали выпадать на 10 число. «Приветы» из нумерологии Кристина учла при выборе и автомобильного номера, и номера мобильного телефона.

Кристина Федорович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Я решила продолжить такую семейную традицию. Потому что у моей мамы номер зеркальный 0660. И когда мы выбирали номера на мою машину, то мы решили купить номер 6060. Во-первых, потому что цифра 6 присутствует в модели машины. Я верю, что этот номер обязательно принесет удачу. Ну, пока приносит, все хорошо!

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

А вот психологи уверяют: цифры – это всего лишь инструмент, который люди наделяют собственной верой. Удачи и поражения зависят от самого человека.

Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

Полина Седенкова, психолог:
Человек переносит свою ответственность на цифры. И, к сожалению, он себя ограничивает, ставит рамки, ограничивает свои возможности.

Люди в материале: Юлия Стриго, Кристина Федорович, Полина Седенкова

 
 
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Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя».  Юлия Стриго, корреспондент:Встретить сегодня на...
 
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