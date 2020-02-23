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Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Египте. Это третий официальный визит Президента Беларуси в Арабскую Республику Египет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первый раз Александр Лукашенко был там еще в 1998 году, второй – в 2017-м. Именно после второго визита главы нашего государства пошла заметная динамика в двустороннем сотрудничестве. Уже тогда президентом Египта был Абдель Фаттах ас-Сиси. И лидерам удалось не просто найти новые точки соприкосновения, но и установить доверительные отношения. А мы знаем, насколько велика роль личностей в истории.
Вот цифры товарооборота: 2016 год – 58 миллионов долларов, а уже в 2017 году после визита – 98,5 миллиона. Почти 70% в плюс. Дальше – больше. 2018 год – 109 миллионов, в 2019-м цифра вплотную приблизилась к 150 миллионам долларов. Кстати, в 2019-м президент Египта впервые посетил Беларусь.
Но очевидно, что цифры товарооборота хоть и растут вполне себе неплохими темпами, но перспективы куда более заманчивы. И это понимают обе стороны. Поэтому нынешний визит – не что иное, как подтверждение стратегической заинтересованности в сотрудничестве и твердого намерения использовать потенциал по максимуму.
Белорус явно все это спишет на восточную экзотику: недостроенные дома (ничего страшного, но люди в них живут), короткий рабочий день (вкалывать после обеда в Каире, видимо, многим лень), постоянный хаос на дороге (перебежки через мнимые полосы – настоящий квест).
Быстро бегать в Каире приходится не только через дорогу, но и от местной стражи. Съемки в городе запрещены. В стране продлили чрезвычайное положение.
Богат Каир не только на сюжетные истории, но и на уличных бизнесменов. Торгуют предприимчивые всем чем угодно, лишь бы продать. Белорусам многообещающие задатки арабов – только на руку. С умелыми продавцами язык находить легко.
Про наше качественное узнал Джордж Рефат. У него своя в Каире строительная компания. Он уже купили себе четыре МАЗовских тягача. Будет с помощью них возить огромные камни.
Джордж Рефат, директор строительной компании:
Да, наверное, не все знают, мы таки добрались до Африки. Вместе с египтянами собираем технику МАЗ. Производство открыли несколько лет назад. С конвейера сошло больше 70 единиц. Завезли на рынок еще и торговые прицепы. Оказывается, арабы – любители фастфуда. И такая бургерная на колесах им по душе.
Но одно дело – продавать, а что делать, если вдруг какой-то сбой? Бежать в Минск за тысячи километров? Не надо. В Каире открыли сервисный центр. После белорусского ликбеза египетские специалисты уже умело закручивают гайки – восстанавливают старые МАЗы и ремонтируют новые. Еще одна СТО работает в Эль-Аламейне. Это такой уверенный шаг навстречу клиенту.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Из прохладного Минска в Каир буквально две недели назад вернулся Мустафа Хадхуд – глава одной из египетских компаний по сельхозразвитию. У нас он побывал на 11 предприятиях. Одно из них – это «Бобруйскагромаш». Египтянам интересна наша сельхозтехника, а еще и дорожная – это уже предложения от нашего «Амкодора».
Мустафа Хадхуд, председатель совета директоров Египетской компании по сельскохозяйственному развитию (ECARD):
Мы прямо говорим: Египет наш главный партнер на африканском рынке. Только за 2019 год у нас вырос товарооборот больше чем на треть и превысил 130 миллионов долларов. Но рынок интересен многим и за него негласно даже ведут борьбу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виктория Ходосок, корреспондент:
И даже есть уже конкретные примеры с кем нам работать дальше.
Так выглядит будущий Новый Каир: 700 квадратных километров, мегаполис в пустыне, с большего сейчас это сплошной песок. Строить начали только потому, что в нынешнем Каире не продохнуть. А к 2050-му будет еще хуже – 40 миллионов человек. И может показаться, что это обычная занимательная экскурсия для Александра Лукашенко по песчаным площадям. Но смекалистые белорусы, думаю, уже подсчитали, сколько на большой стройке можно заработать. К примеру, создают здесь ледовый дворец. А у нас как раз есть опыт.
Промышленность, понятно, есть контакт, с сельским хозяйством – тоже. А что слышно по высокими технологиям? И слышен и виден крупный контракт на миллион долларов. Это про беспилотники. Договор на поставку, создание производства и обучение египетских специалистов. Начать работу должны уже в 2020 году.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
В Египте все про безопасность. На улицах дежурят люди в форме, в президентском дворце на каждом шагу военный, а в аэропорту Каира досмотр вплоть до тщательного разбора чемоданов. Страна пережила уже не одно потрясение. Потому каждый шаг – контроль. В сфере безопасности у нас тоже есть с ними контакт. После установок белорусской компанией – мировым лидером в области рентгеноборудования – сканеров, буквально через месяц в курортный Шарм-эль-Шейх возобновились полеты из России.
Владимир Линев, генеральный директор компании по производству медицинского оборудования:
И все же взрослым и серьезным, вопреки Чуковскому, в Африку можно и даже нужно заходить. Здесь возможности, здесь большие перспективы. А это именно та пирамида, которая нам интересна!
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Египте. Это третий официальный визит Президента Беларуси в Арабскую Республику Египет, сообщили в программе...
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