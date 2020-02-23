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В «Раубичах» завершились этап Кубка мира по фристайлу и международные соревнования по синхронным прыжкам

23.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В «Раубичах» завершились этап Кубка мира по фристайлу и международные соревнования по синхронным прыжкам

Вчера в «Раубичах» фристайлисты из девяти стран боролись за награды этапа Кубка мира, а сегодня в спортивном комплексе прошли международные соревнования в синхронных прыжках.
 
В прошлом году такой формат соревнований в «Раубичах» опробовали впервые. В этот раз динамичные и захватывающие выступления дуэтов собрали немало участников и зрителей. В женских состязаниях белорусским фристайлисткам пробиться в финал не удалось, зато среди мужчин за награды боролись сразу две наши пары – Павел Дик и Андрей Кузьмин, Игорь Дребенков и Макар Митрофанов. Дику и Кузьмину на подиуме оказаться не удалось – парни упали при приземлении и заняли четвертое место, а Дребенков с Митрофановым стали бронзовыми призерами соревнований, пропустив вперед два швейцарских дуэта лыжных акробатов.
 
В «Раубичах» завершились этап Кубка мира по фристайлу и международные соревнования по синхронным прыжкам

Эта бронза стала единственной медалью наших фристайлистов на домашнем склоне: на этапе Кубка мира попасть на пьедестал белорусам не удалось. Старший тренер нашей юниорской сборной Дмитрий Дащинский о выступлении команды говорит так:

— Не совсем удачный старт для наших спортсменов. К сожалению, из-за травм в «Раубичах» выступали не все спортсмены основной сборной. Что же касается юниоров, то ребята не в полной мере смогли себя проявить. Условия были непростые: разгон довольно мягкий, а трамплин ледяной – адаптироваться молодым спортсменам было сложно, к тому же для некоторых из них это было первое выступление в Кубке мира. Только Валерии Болматовой удались ее прыжки, но с их уровнем сложности бороться за медали было бы трудно. Хотя бывали случаи, что с такими прыжками и на подиумах чемпионатов мира девочки оказывались.
 
В «Раубичах» завершились этап Кубка мира по фристайлу и международные соревнования по синхронным прыжкам
 
Дмитрий Дащинский рассказывает: в нынешних погодных условиях подготовить склон лучше вряд ли было возможно. Специалисты работали днем и ночью, чтобы успешно провести соревнования. Генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр Гребнев говорит: этап Кубка мира и международные состязания в синхронных прыжках прошли на очень хорошем организационном уровне, но, к сожалению, от проведения запланированного на следующие выходные этапа Кубка Европы по фристайлу пришлось отказаться:
 
— Из-за того, что очень большие запасы снега были использованы на проведение этапа Кубка мира и международных соревнований по синхронным прыжкам, нам не удастся сохранить снежный покров на должном уровне для проведения Кубка Европы. К тому же мы хотели бы внести свой вклад в проведение чемпионата Европы по биатлону, который на следующей неделе стартует в «Раубичах», — снег со склона будет транспортирован на участок лыжной трассы.
 
В «Раубичах» завершились этап Кубка мира по фристайлу и международные соревнования по синхронным прыжкам

Сезон у фристайлистов продолжается: основная команда – Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич вместе с Игорем Дребенковым, Макаром Митрофановым и Снежаной Дребенковой отправятся на следующий этап Кубка мира, а юниорская сборная проведет сбор в Уфе, после которого выступит на этапах Кубка Европы в Швейцарии и Италии, а затем – на юниорском чемпионате мира.
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Вчера в «Раубичах» фристайлисты из девяти стран боролись за награды этапа Кубка мира, а сегодня в спортивном комплексе прошли международные соревнования в...
 
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