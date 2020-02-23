Сборная Беларуси по футболу впервые обыграла Узбекистан

Беларусь — Узбекистан — 1:0

Хамрия (ОАЭ). Стадион «Аль-Хамрия».





Беларусь: Павлюченко — Матвейчик, Политевич, Павловец, Бурко (Швецов, 90) — Корзун (Лисакович, 67), Кендыш — Нехайчик (Карпович, 90), Драгун, Стасевич (к) — Лаптев (Подстрелов, 78).





Узбекистан: Суюнов — Халмухаммедов, Эшмурадов, Кримец (к), Зотеев — Исмаилов, Исматуллаев, Кадыркулов — Жалоллидинов, Сергеев, Абдихаликов.





Гол: 1:0 — Нехайчик.





Предупреждения: Лаптев (49), Кендыш (73), Исмаилов (89).





Нереализованный пенальти: Драгун (58, вратарь парировал).





В первом тайме команды не показали какого-то яркого футбола. Впрочем, белорусы имели небольшое преимущество, которое смогли превратить в гол на 26-й минуте. Сработала борисовская связка. Игорь Стасевич отдал пас на Павла Нехайчика, который переправил мяч в сетку узбеков.





Второй тайм выдался значительно веселее. Лучше его провели белорусы, которые могли забивать еще, но пенальти не реализовал Стас Драгун. Отметим, что заработал его Павел Бурко, но бить почему-то пошел Стас. Перед ударом капитан команды Павел Нехайчик о чем-то переговорил с ним.





А через пару минут уже сам Павел мог отличиться, но после его заброса мяч попал в перекладину.





Отметим, что удачно вошел в игру Виталий Лисакович, который сильно напрягал оборону Узбекистана. В матче в составе «белакрылых» дебютировали Дмитрий Подстрелов, Сергей Карпович и Максим Швецов.





В концовке матча узбеки получили право на перспективный штрафной, но коварный удар отразил вратарь Павел Павлюченко. И все же последнее слово в игре осталось за белорусами, которые до самого конца старались забить еще и имели для этого моменты.





Финальный свисток зафиксировал первую победу белорусов над узбеками.





Этот матч стал третьим в истории противостояния этих сборных, напоминает сайт федерации. Команды впервые встретились в феврале 2001-го, Узбекистан оказался сильнее 2:0.





Через два года, в начале апреля 2003 года, соперники сошлись вновь в товарищеском матче на стадионе «Динамо». Хозяева повели 2:0, однако во втором тайме соперник сумел восстановить равновесие — 2:2.





В составе той сборной сыграл Дмитрий Ровнейко, который сейчас входит в тренерский штаб.





24 февраля «Белыя крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария — Беларусь состоится 26 февраля на национальном стадионе «Васил Левски» и начнется в 18.00 по белорусскому времени.





Скандал перед сбором «белакрылых»

Главный тренер сборной Михаил Мархель включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов, среди которых традиционно были игроки БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо». Эти белорусские клубы проводили сборы в Турции.





И как стало известно «Трибуне», борисовчане и солигорчане не захотели отпускать своих ведущих игроков. Позже к этой кампании присоединился и Брест





Федерация футбола крайне возмутилась этим поведением и выступила с довольно резким заявлением.





В бой на стороне АБФФ вступило Министерство спорта и туризма в лице Сергея Ковальчука, который заявил, что финансирование футбола сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы — 2020.





По этому поводу в ведомстве прошло закрытое заседание с участием представителей белорусских клубов, после которого клубы-бунтари отпустили игроков с определенными условиями.





Потери сборной

Неожиданно травмировались три ведущих вратаря сборной: Александр Гутор, Максим Плотников и Антон Чичкан. К счастью, Гутор уже тренируется с основой «Шахтера» и, скорее всего, сыграет против Грузии в марте.





Не поможет сборной и Михаил Гордейчук, который выпал в последний момент, повредившись на сборах брестского «Динамо».





В стан сборной были экстренно вызваны Егор Хаткевич, Максим Швецов, Сергей Карпович, Сергей Волков и Дмитрий Подстрелов.





Ростер команды выглядит так:





вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);





защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);





полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Сергей Волков («Витебск»);





нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).





На матч против Болгарии 24 февраля в составе «белакрылых» отправятся 18 футболистов:





вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);





защитники: Кирилл Печенин («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ, Жодино»);





полузащитники: Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо-Брест»), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);





нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо-Брест»).





А что Шкурин? Вызовут его на бой с Грузией?

Да, главный тренер команды Михаил Мархель рассказал, что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина. Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а зимой через брестское «Динамо» перебрался в клуб, который тренирует белорус Виктор Гончаренко.





Илья пока «феерит» на испанских сборах «армейцев»: забивает голы, раздает ассисты пяткой. Команде он точно пригодится!





Но Шкурина не вызывали на текущий сбор национальной команды, так как он проводится в нефиксированные УЕФА даты.