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«Белинтертранс-ТЛЦ» вновь признан крупнейшим экспедитором Беларуси

24.02.2020 00:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

prokuratura.gov.by

Компания «Белинтертранс-ТЛЦ», входящая в структуру Белорусской железной дороги, вновь возглавила рейтинг крупнейших экспедиторских бизнесов страны.

Ежегодно этот список на основании результатов деятельности составляет Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ».

«Белинтертранс-ТЛЦ»  было создано в 1992 году. Сегодня его филиалы находятся во всех областных центрах Беларуси, терминалы расположены в С тепянке и Колядичах, региональные производственные участки - в Молодечно, Орше, Борисове, Минске-Северном, а  грузовые пункты - в Смолевичах, Койданово и Вилейке.  Зарубежная сеть дочерних предприятий и представительств включает в себя Малашевиче в Польше, Фридрихсдорф в Германии,  Ригу, Клайпеду в Литве, Москву, Измир в Турции и Пекин.

Второе место в рейтинге по итогам 2019 года досталось частной компании «Авантрейл», которую создала и руководит Надежда Корнилова.  Третьим осталось еще одно государственное предприятие – «Белтаможсервис».

В первую десятку вошли одна из компаний белорусско-российского транспортного холдинга «СДС-Транс» (владелец Василий Сметанин) «Дженти-Спедишн»,  «Крафттранс», «СТА Логистик», «Трансконсалт Брест», «Трансгрупплогистик», «Т.Э.Л.С. –БиУай» и «Санта Импэкс Брест».

По сравнению с рейтингом за 2018 год  в первой десятке произошло только одно изменение:  компания Александра Мошенского «Санта Импэкс Брест» вытеснила  экспедитора «Форбелатранс».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Компания «Белинтертранс-ТЛЦ», входящая в структуру Белорусской железной дороги, вновь возглавила рейтинг крупнейших экспедиторских бизнесов страны.
 
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