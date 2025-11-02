Самые интересные новости бизнеса за прошедшую неделю

Источник материала: ProBusiness

Выход на крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси, смелость решений собственника, новые критерии эффективного сотрудника для любой компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

У результативного сотрудника работа заканчивается не на отчете, а на внедренном решении: что меняется в требованиях к современному специалисту

Анализ сдвига парадигмы на рынке труда. Сегодня ценится не просто исполнитель, а сотрудник, способный доводить задачи до реального измеримого результата. Статья описывает новые ключевые компетенции: проактивность, системное мышление, умение работать с гипотезами и нести ответственность за внедрение своих решений.

Почему брендам пора пересмотреть медиасплит: рост просмотров Shorts на 42% и 4,5 часа в день на YouTube

Детальный разбор изменений в потребительском поведении. Алгоритмы YouTube активно продвигают короткий вертикальный видеоконтент (Shorts), что привело к взрывному росту его потребления. Маркетологам необходимо срочно адаптировать контент-стратегии, перераспределяя бюджеты и производственные мощности в пользу коротких форматов, чтобы оставаться на виду у своей аудитории.

Из школы скорочтения — в экосистему развития мышления и коммуникации: как четкий план на каждый месяц дает видимые результаты

Практический кейс трансформации бизнеса в сфере образования. Участница проекта осознала, что узкая услуга по обучению скорочтению не отвечает запросам рынка. MegaLife поэтапно построил вокруг школы целую экосистему курсов по развитию soft skills.

Условия для бизнеса

«Из ушей кровь текла от того, как они продают»: как научить работать свои отделы продаж

Жесткий, но отрезвляющий взгляд на построение эффективного коммерческого подразделения. Опытный эксперт по продажам делится методами, которые помогли ему «с нуля» выстроить работающие отделы: от найма и ежедневного коучинга до внедрения простых и понятных скриптов и системы мотивации.

Истории бизнеса

Займ под залог единственной квартиры, компания на 100+ сотрудников и ресторанный бизнес для души: личная история бизнес-леди

Откровенный рассказ предпринимательницы о пути от старта с огромными личными рисками (залог единственного жилья) до создания стабильной компании. Героиня объясняет , зачем она, уже добившись успеха в основном бизнесе, открыла ресторан «для души», и как это помогло ей сохранить мотивацию и любовь к делу.

«Трезвый взгляд и смелость помогут быстрее прийти к положительному результату»: почему предпринимателям не стоит бояться менять вектор движения

Мотивирующая статья от участника проекта «Ожидание-реальность» о важности стратегической гибкости. На собственном примере Александр Шуст показывает, как доверие к команде и личные интересы могут быть полезны для роста бизнеса.

Вышли на крупнейший белорусский онлайн-гипермаркет: помог ли новый канал продаж перевыполнить план?

Разбор опыта выхода не на росссийские маркетплейсы, а на белорусский онлайн-гипермаркет. Компания делится цифрами: как изменился объем продаж, маржинальность, а также планамм по созданию новых моделей сумок для милениалов и зумеров.



Новости мирового бизнеса