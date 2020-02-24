В Польше прошли акции противников и сторонников Бурого. Его отряд убивал белорусов в 1946-м

Источник материала: Виртуальный Брест

23 февраля в польском городе Гайновка прошли два мероприятия. Сторонники Ромуальда Райса по кличке Бурый провели «Марш памяти проклятых солдат». А противники собрались на молебен и почтили память жертв его отряда.

Фото: Zdj. Obywatele.News / Zuzanna Radzka

В «Марше памяти проклятых солдат», по оценкам полиции, приняли участие около 150 человек. Издание gazeta.pl сообщает, что они выкрикивали лозунги «Проклятые солдаты — навсегда в памяти!», «Народная Гайновка!», «Хотим, чтобы проклятых солдат проходили на уроках истории!», «Бурый, Бурый, наш герой!» В руках у них были польские флаги и символы национальных движений.

Серьезных столкновений с полицией не произошло.

В ответ на марш была организована встреча для людей, которые хотели помолиться за жертв Ромуальда Райса — «Вечная память».

Фото: Zdj. Obywatele.News / Zuzanna Radzka

«Радыё Рацыя» сообщает, что собралось около 500 человек, в том числе польский политик Роберт Бедронь и историк Адриан Зандберг. Также присутствовали представители посольств Беларуси в Варшаве и Белостоке. В церкви святого Иоанна Крестителя прошел молебен. Настоятель зачитал имена 79 погибших, обратился к верующим, а также прочитал отрывок из Евангелия по-белорусски.

Что за Бурый?

В 1946 году отряд Ромуальда Райса сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек. В 1948 Бурого арестовали, после казнили через повешение.

В 1995 году Варшавский военный окружной суд отменил смертный приговор Райсу, поскольку он «боролся за независимое существование польского государства». После многолетнего разбирательства польские историки пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам. После отношение к Бурому снова пересмотрели и оправдали.

Белорусский МИД с такой оценкой не согласен и считает, что «преступник не может быть обелен».