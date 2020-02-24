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«Масленица — 2020» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
24.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 12:05 4623
"Масленица - 2020" в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.
Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.
Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!!Приглашаем всех на «Масленицу — 2020»! 1 марта 2020г. г. Солигорск. 11.00 – 14.00 Центральная площадь.
Каждый день Масленицы имеет свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – прощеный день.
В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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18 февраля 2020 12:05 4623 "Масленица - 2020" в Солигорске. Программа массовых...
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