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«Масленица — 2020» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

24.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 12:05 4623

"Масленица - 2020" в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Автор: Эдуард Кидяев.

Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.

«Масленица — 2020» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!!Приглашаем всех на «Масленицу — 2020»! 1 марта 2020г. г. Солигорск. 11.00 – 14.00 Центральная площадь.

Этот праздник всегда проходит с играми, песнями, хороводами и обильным угощением. Блины – один из главных атрибутов масленицы. Круглые, румяные и горячие блины являются символом солнца, а сама  Масленица — это веселые проводы зимы.

«Масленица — 2020» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Каждый день Масленицы имеет свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – прощеный день.

В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА-2020»:

11.00-11.30 — «Масленица широкая, да раздольная» — открытие праздника, театрализованная концертная программа Дворца культуры г. Солигорска.

11.30-12.30 — «Эх разгуляй, Масленица» – концертная программа коллективов любительского творчества Старобинского горпоселкового Дома культуры.

12.30-13.00«Масленица — блинница весны именинница» — концертная программа коллективов любительского творчества Солигорской детской школы искусств.

13.00- 13.30«Масленичные забавы» — игровая программа Центра творчества детей и молодёжи Солигорского района.

13.30 — 14.00 — «Ух, ты! Масленица» — концертная программа солистов Дворца культуры г. Солигорска.

14.00 — «Бывай, Масленица!» — закрытие праздника. СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА ЗИМЫ.

Для Вас работают торговые ряды.

«Масленица — 2020» в Солигорске. Программа массовых народных гуляний.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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18 февраля 2020 12:05 4623 "Масленица - 2020" в Солигорске. Программа массовых...
 
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