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Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

24.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Легендарные «Калашниковы», мощные гаубицы, маневренные БРТы, легендарные «С-300»… Сегодня в Бресте на площадке в районе ледового дворца воинские части Брестского гарнизона развернули выставку вооружения и техники. Огневую мощь западного форпоста страны представила 111-я артбригада, 48-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, 115-й зенитный ракетный полк ПВО и 38 отдельная десантно-штурмовая бригада Сил спецопераций.

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Брестчане и гости города с интересом знакомились с тяжелыми гаубицами и реактивными системами, которые стоят на вооружении у брестских артиллеристов, изучали возможности подразделений, которые в случае боевых действий могут подавлять связь противника и поражать беспилотники и квадрокоптеры, с удовольствием фотографировались возле «С-300», которые сегодня надежно защищают небо страны от авиации и ракет вероятного противника.

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Большим успехом пользовались бронетранспортеры, зенитная установка, автоматы, пулеметы и другое вооружение, которое применяют бойцы Сил спецопераций. Пока, по счастью, только на учениях.

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

Воинские части Брестского гарнизона представили выставку военной техники и вооружения

 
Теги: Брест
 
 
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  Легендарные «Калашниковы», мощные гаубицы, маневренные БРТы, легендарные «С-300»… Сегодня в Бресте на площадке в районе ледового дворца воинские части...
 
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