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В Витебске Volkswagen насмерть сбил пенсионерку

24.02.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 23 февраля в ДТП погибла 64-летняя женщина. Авария произошла около семи часов вечера возле ТЦ Green на улице Воинов-интернационалистов, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

29-летний водитель Volkswagen Passat сбил 64-летнюю пенсионерку — она переходила улицу на красный свет.

Женщина погибла на месте аварии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла около семи часов вечера возле ТЦ Green на улице Воинов-интернационалистов.
 
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