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В Витебске Volkswagen насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
В Витебске 23 февраля в ДТП погибла 64-летняя женщина. Авария произошла около семи часов вечера возле ТЦ Green на улице Воинов-интернационалистов,
29-летний водитель Volkswagen Passat сбил 64-летнюю пенсионерку — она переходила улицу на красный свет.
Женщина погибла на месте аварии.
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Авария произошла около семи часов вечера возле ТЦ Green на улице Воинов-интернационалистов.
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