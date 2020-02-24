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Мнение: может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА

24.02.2020 07:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мнение: может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА
Фото из открытых источников

«В принципе, год закончили не то что неплохо – нормально. Единственное, год, конечно, был очень непростой. Причина одна, и она банальная – это падение цен. Почти 70% продукции, которую выпускают предприятия концерна, идет на экспорт. Поэтому любые колебания на тех рынках существенно отражаются на финансовом состоянии предприятий. И вот 2019 год – это было яркое тому свидетельство, - рассказал Юрий Назаров в интервью СТВ. - Но в то же время мы увеличили объемы производства, мы вышли с темпом роста 14,9%. Мы сохранили рабочие места. Мы не сократили ассортимент выпускаемой продукции. Мы добавили в экспорте почти 3,6%. Мы неплохо сработали в порядке импортозамещения. Есть подсчеты условной экономии, так вот, если пользоваться этой методикой, то в 2019 году мы сэкономили для страны почти 150 миллионов долларов».

Юрий Назаров ответил на вопрос о возможности конкуренции с IKEA: «Почему бы и нет? «Ивацевичдрев» вошел в крупную польскую сеть, и сегодня мы уже с трудом выполняем заказы, которые нам дают. То есть цена и качество наши абсолютно конкурентоспособны».

Председатель концерна посоветовал покупать, например, мягкую мебель также у «Ивацевичдрева». 

Мнение: может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА
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О развитии целлюлозно-бумажной отрасли рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.
 
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