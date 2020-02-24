Высушить волосы утюгом, накрутить паяльником и покраситься зеленкой? Безумные лайфхаки для красоты из 80-х

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь пробовали накрутить волосы паяльником? А покраситься зеленкой? Нет? Вы счастливый человек! Но для тех, кто хорошо помнит 1980-е, подобные манипуляции были обычным делом. Портал FurnishHome рассказывает, как женщины наводили красоту в условиях жесткого дефицита.



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Вместо фена — духовка или утюг

Ольга: «Однажды мы с подружкой опаздывали на танцы, нам тогда было по девятнадцать лет. Я помыла голову, и она никак не хотела сохнуть. Через полчаса выходить, а волосы мокрые. Что делать? Включила духовку, засунула туда голову, хорошо, что стрижка была короткой, минут за 20 управилась. А главное, что мы успели на танцы».

Алла: «Несколько раз в своей жизни я сушила волосы утюгом. Конечно, в идеале для этого нужен был второй человек, все-таки одной проводить процедуру неудобно, хотя и такое случалось в моей практике. Тот, кому нужно было высушить волосы, хорошо вытирал их и укладывал голову на стол, при этом снизу и сверху волосы обязательно накрывали хлопчатобумажной тканью. Полотенце для этих целей не очень подходило, поскольку оно слишком толстое. Потом надо было быстро прогладить все это утюгом, из розетки я его не отключала, чтобы уж наверняка получить необходимый эффект».

Пиво и паяльник для укладки

Елена: «Чтобы накрутить волосы, я использовала самодельные бигуди. Нарезала небольшие веревочки из ткани, обматывала их по центру бумагой и таким нехитрым образом получала прекрасное средство для завивки.

Но одна моя подруга использовала более радикальный метод: паяльник. Его надо было несильно нагреть, потом отключить из розетки и дальше накручивать волосы, как обычной плойкой. Получались тонкие локоны, как если бы вам сделали химию.

Девочки, у которых родители работали в химлаборатории, делали проще: брали специальные стеклянные палочки, нагревали их на огне, а потом накручивали на них волосы. Конечно, это отнимало много времени, но что делать, когда хочется быть самой красивой?

Для того чтобы укладка держалась долго, использовали пиво: смачиваешь локон в напитке, потом накручиваешь. Конечно, сначала пивной запах сильно бьет в нос, но потом он постепенно выветривается.

Для этих же целей делали специальный сладкий раствор: на глаз разбавляли сахар в стакане воды. Эффект был потрясающим».



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Маникюр из перфоленты

Любовь: «Родители одной моей подруги работали на вычислительной станции, там использовались специальные перфоленты, на которых были маленькие отверстия. Из этих отверстий оставались крохотные кружочки, которые я использовала для маникюра. Сначала наносишь на ноготь лак, потом быстро иголкой втыкаешь туда эти кружочки, например, в форме цветочка. Когда все застывает, сверху опять покрываешь лаком, но уже бесцветным. Красота!».

Домашний макияж

Алевтина: «Чтобы сделать подводку для глаз, я использовала химический карандаш, который брала у папы. На бумаге и других поверхностях он оставлял обычный серый след. Но стоило смочить его слюной, как он становился синим, можно было делать макияж.

Конечно, у меня, как и у всех, была „Ленинградская“ тушь для ресниц и бровей, та самая в маленькой черной коробочке. Перед использованием кисточку необходимо было смачивать водой, но у меня, как, наверное, у большинства девушек того времени, до воды дело не доходило: я смачивала ее слюной или вообще плевала прямо в коробочку. Мысли о том, что это не совсем гигиенично, мне тогда даже не приходили в голову.

Позже появились хорошие туши, но стоили они очень дорого. При зарплате в 80 рублей надо было отдать 10 рублей. Безумные деньги! Поэтому от „Ленинградской“ туши я не спешила отказываться».



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Колготки «для волос»

Нина: «Чтобы сделать аккуратный пучок, сегодня используются специальные бублики для волос, а раньше мы для этих целей применяли колготки. Надо было просто обмотать ими хвост у основания, а потом аккуратно прикрыть все это волосами.

Чтобы волосы были мягкими и послушными, мы промывали их ромашкой. Это была своеобразная замена кондиционера.

Если не хватало шелковистости, использовали уксус, его нужно было добавить в воду и ополоснуть волосы. Я не очень любила этот вариант, потому что запах стоял ужасный, требовалось время, чтобы он выветрился. С ромашкой было проще».



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Зеленка в качестве краски для волос

Галина: «Чтобы стать блондинкой, в 1980-е нужно было всего 10 таблеток перекиси водорода. Я их раздавливала, потом смешивала с небольшим количеством шампуня и наносила на волосы.

Дальше начиналось самое интересное: надо было внимательно следить за процессом, чтобы не остаться лысой. Такое легко могло случиться, если вы передержите эту жуткую смесь на голове. В итоге волосы становились белыми, но с желтоватым отливом.

Если очень хотелось выделиться, можно было покрасить одну или несколько прядей, например, в зеленый цвет. Здесь на помощь приходила зеленка: надеваешь резиновую перчатку на руку, чтобы не испачкаться, обмакиваешь ватку в зеленке, красишь волосы, а потом ждешь, когда они окончательно высохнут.

Цвет держался так хорошо, что его потом с трудом можно было смыть. Синюю прядь девчонки делали специальными чернилами».